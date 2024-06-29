spa.gov.iq .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 لعموم المحافظات

بحث مكثف الآن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024، حيث جاء هذا البحث المرتفع بالتزامن مع حلول شهر تموز 2024، حيث يأمل الكثير من المتقدمين أن تكون بداية مشرقة وتعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ظهور النتائج بأسماء المشمولين، لقد انتظار المتقدمين من الرجال والنساء فترة طويلة وصلت لأكثر من 7 أشهر، وكان من المقرر أن يتم الصرف مع حلول العام الجاري 2024 في شهر فبراير ولكن لم يحدث ذلك،

تعتبر منحة الرعاية الاجتماعية من المساعدات المهمة لدى الكثير من الأسر العراقية وينتظرها الكثير بفارغ من الصبر لأنهم يستطيعون شراء ما يرغبون فيه، معيشة الكثير من الأسر في حالة من عدم الاستقرار وأصبحت متدهور للغاية بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد، وهذا يعد واحد من أسباب كثرة البحث عن موعد صرف واعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024

جميع المصادر تفيد بأن اعلان كشوفات بأسماء المشمولين بالدفعة السابعة ما هو إلا مجرد وقت وقريباً جداً وقبل نهاية شهر تموز المقبل يتم صرف جميع المستحقات المتأخرة بعد التوقيع على الموازنة المالية، والبدء الاستعلام عليكم اتباع ما يلي:.

الدخول على الموقع الرسمي من هذا الرابط منصة مظلتي. النقر على على كلمة خدمات الحماية الاجتماعية. تظهر الدفعات حدد الدفعة الجديدة السابعة. اختر المحافظة. سجل البيانات المطلوبة. ثم الضغط على ابحث الآن.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية 2024

تقدم وزارة العمل خدمات ومساعدات كثيرة للأسر المتعففة بشرط أن تنطبق عليها هذه الشروط