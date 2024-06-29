مغامرات القط توم والفأر جيري المضحكة..أقوى أشارة تردد قناة توم وجيري وضحك أطفالك

قناة توم وجيري الجديدة من القنوات التي لها تأثير على الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المعجبين في بلادنا حيث تقدم مجموعة من المسلسلات الكرتونية الشهيرة ومنها كرتون توم وجيري الجديد وكرتون بطوط وكرتون ميكي وغير ذلك من الأغاني والأناشيد مع المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لطفلك لذلك إليكم جميع التفاصيل عزيزي القارئ من أجل متابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة لطفلك على مدار 24 ساعة.

حدث اليوم تردد قناة توم وجيري نايل سات

ترغب الأسرة العربية إسعاد الأطفال الصغيرة لذلك وفرت لهم تردد قناة توم وجيري الجديدة من أجل إسعاد الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على مدار اليوم لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أقوى أشارة تردد قناة توم وجيري عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

طريقة تنزيل قناة توم وجيري الجديدة