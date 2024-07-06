لو عايزاها ابنك يتعلم الأخلاقيات.. حملي الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024.. طفلك مستواها هيطور كل يوم وهيبهرك

تردد قناة طيور الجنة يعتبر من أشهر الترددات التي يكون معدل البحث عنها مرتفع، وذلك لأنها تعتبر من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مفيد لهم، كما أنها من القنوات التي تقدم محتوى يطور مهارات وقدرات الأطفال، بالإضافة إلى ذلك تقدم مجموعة من الرسوم المتحركة، علاوة على ذلك تبث مجموعة من الأناشيد والبرامج التعليمية على مدار اليوم.

تردد قناة طيور الجنة

تسعى قناة طيور الجنة لنشر رسائل إيجابية لبناء جيل من الأطفال على دراية بكل الأمور، كما تحرص على تقديم المحتوى بجودة عالية، ويساهم ذلك في تعزيز تفاعل الأطفال:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

قناة طيور الجنة على عربسات

تتوفر القناة على القمر الصناعي عربسات حتى تتاح أمام سكان الشرق الأوسط، وهذا التردد كما هو متمثل على النحو التالي:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD

ما هي أهمية قناة طيور الجنة بيبي؟

تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية التي تتنوع في بث محتواها عبر شاشاتها، كما تعتبر تلك القناة أمر أساسي في رحلة الأطفال التعليمية، خاصةً أن قناة طيور الجنة تقوم بتعزيز مهارات الأطفال وتعمل على تنميتها من أجل بناء جيل قوي من الأطفال على دراية كبيرة بتعاليم الدين الإسلامي، وأيضًا بعادات وتقاليد المجتمع العربي.

كما تقدم القناة برامجها على أعلى مستوى من الدقة، ودون أن يحدث انقطاع أثناء بث البرامج، لذلك كل فترة يظل هدفها الأساسي هو تغيير التردد من أجل تقديم تجربة أفضل للمشاهدين.