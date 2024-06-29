حقك حقق حلمك مع مصطفى الاغا طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم و ارقام الاشتراك 

يمكن أن تحقق حلمك مع مسابقة الحلم التي توفر لك فرصة الفوز بجائزة كبرى تصل الى مليون دولار أمريكي، حيث إن المسابقة تقدم على قناة ام بي سي مصر مع الاعلامي الكبير مصطفى الدول العربية، حيث يتم الإعلان عن الفائز بشكل مباشر على القناه لذلك يمكن أن يحالفك الحظ وتكون انت الفائز في المرة القادمة من خلال التسجيل في المسابقة والاشتراك على ارقامها وسوف نعرض لكم جواز المسابقة وارقام الاشتراك بها خلال الفقرات بالتفاصيل.

ارقام الاشتراك في مسابقه الحلم 2024

لكي تستطيع الفوز بمسابقه الحلم عليك المشاركة من خلال ارسال كلمة دليم او كلمه حلم على الرقم الخاص ببلد حيث تتمثل هذه الأرقام فيما يلي :

ارقام الاشتراك من المغرب تكون 9659.

و ارقام الاتصال والاشتراك من البحرين تكون94000.

ارقام الاشتراك من الاردن يكون 94 99000

ارقام الاشتراك من تونس تكون 85 1988.

ارقام الاشتراك من السعوديه تكون 7575 أو من خلال الرقم 8868.

ويكون الاشتراك من الامارات على الرقم 5544 أو 3636.

وتكون ارقام الاشتراك من العراق 277 او 2180.

وتكون أرقام الاشتراك من مصر 95458 أو 95450.

شروط الاشتراك في مسابقه الحلم 2024

تضع مسابقه الحلم عدة شروط للاشتراك بها تتمثل فيما يلي: