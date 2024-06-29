اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

يمكن الان جميع المواطنين في العراق التسجيل في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم الذي توفره وزارة العمل لعدد كبير من الأفراد لتحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم، حيث انها تساعد فئات كثيرة من المواطنين التي تحتاج الى ذلك في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لذلك فإن الجميع يرغب في تسجيل الرعاية الاجتماعية ومعرفة اسماء المشمولين الوجبه الاخيره وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية وكيفية معرفة اسماء المشمولين عبر منصة مظلة الكترونية.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الحكومة في العراق توفى الخطوات سهله وسريعه يمكن من خلالها ان تقوم بالاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فهي توفر منصة مظلتي الالكتروني لمعرفه اسماء المشمولين وسوف نعرض لكم خطوات الحصول على اسماء المشمولين كالتالي:

اضغط على رابط منصة مظلتي الرسمي ثم اضغط على تسجيل الدخول.

وبعد ذلك اختار اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه.

وادخل البيانات المطلوبه وسوف يعرض لك كشوفات الأسماء ويمكن تحميلها pdf من الموقع مباشرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق

توجد عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ومن أهم هذه الشروط ما يلي: