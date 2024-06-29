“صار عندنا بيبي”.. تردد قناة طيور الجنة نايل سات وعرب سات بدون تشويش.. عيالك مش هيبطلوا يغنوا

نالت قنوات الأطفال اهتمام كبير من قبل عدد كبير من الأسر في الوطن العربي، من بين تلك القنوات قناة طيور الجنة التي يتم البحث عن ترددها خلال الفترة الحالية، حيث حظيت تلك القناة باهتمام عدد كبير نظرًا لتقديمها محتوى متنوع يجمع بين التعليمي والترفيهي، كما تعرض محتوى مسلي للأطفال، بالإضافة إلى ذلك تبث القناة مجموعة من الأغاني المميزة التي أصبح يرددها عدد كبير من الأطفال في الوطن العربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

في إطار حرص القناة على تقديم جودة مميزة للمشاهد، قامت بتوفير تردد جديد، وهذا هو تردد قناة طيور الجنة على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

قناة طيور الجنة على عربسات

وفرت قناة طيور الجنة تردد جديدة لها على القمر الصناعي عربسات، وهذا التردد كما هو متمثل على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

أغاني قناة طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة تعتبر من أول القنوات التي خصصت محتواها للأطفال، بالإضافة إلى ذلك تربى عليها العديد من الأطفال، حيث يوجد مجموعة من الشباب مازالوا يتذكرون جميع الأغاني التي كانوا يستمعون لها في الصغر:

أغنية ماما جابت بيبي.

أغنية حروف الهجاء.

أغنية حميدو.

أغنية ألوان ألوان.

أغنية صار عندنا بيبي.

أغنية الأرنب والثعلب.

أغنية سبعة الاولاد.

أغنية اسرتنا.

أغنية البيبي الصغير.

مميزات قناة طيور الجنة

منذ انطلاق القناة وهي تقدم جميع أغانيها وبرامجها بالمجانٍ، وتعمل طوال اليوم دون انقطاع، كما تحرص القناة على عرض المحتوى الأخلاقي التي تناسب عادات وتقاليد المجتمع العربي.