اسلحة وذخائر بلا حدود.. نزل أفضل عشر شفرات لعبة “جاتا سان اندرياس” واستمتع بأقوي المغامرات

لعبة جاتا هي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، والمعروفة بقدرتها على تقديم تجربة لعب مفتوحة ومعقدة وتوفر اللعبة العديد من الشفرات التي يمكن للاعبين استخدامها لتحسين تجربتهم وتقديم بعض المرح الإضافي وتزويدهم بالكثير من الذخائر والأسلحة.

أفضل 10 شفرات في جاتا سان اندرس

يعتمد تحديد أفضل 10 شفرات في جاتا سان اندرس على ما تبحث عنه في اللعبة ولكن، إليك بعض الشفرات الأكثر شيوع واستخدام:

HESOYAM : تمنح هذه الشفرة صحة ودروع كاملة وإصلاحًا للسيارة التي تقودها.

: تمنح هذه الشفرة صحة ودروع كاملة وإصلاحًا للسيارة التي تقودها. FULLCLIP : استخدم هذه الشفرة للحصول على ذخيرة كاملة لجميع الأسلحة التي تمتلكها.

: استخدم هذه الشفرة للحصول على ذخيرة كاملة لجميع الأسلحة التي تمتلكها. LXGIWYL : تمنح هذه الشفرة جميع الأسلحة في اللعبة.

: تمنح هذه الشفرة جميع الأسلحة في اللعبة. BAGUVIX : للحصول على صحة غير محدودة.

: للحصول على صحة غير محدودة. ROCKETMAN : تتيح لك هذه الشفرة استخدام حزمة نفاثة.

: تتيح لك هذه الشفرة استخدام حزمة نفاثة. KANGAROO : يمكنك القفز عالي من خلال استخدامك لهذه الشفرة.

: يمكنك القفز عالي من خلال استخدامك لهذه الشفرة. AEDETH : تتيح لك هذه الشفرة التحرك بسرعة.

: تتيح لك هذه الشفرة التحرك بسرعة. GHOSTTOWN : تقلل هذه الشفرة من حركة المرور في اللعبة.

: تقلل هذه الشفرة من حركة المرور في اللعبة. TURNDOWNTHEHEAT : تستخدم هذه الشفرة لتقليل من مستوى مطاردة الشرطة.

: تستخدم هذه الشفرة لتقليل من مستوى مطاردة الشرطة. استخدم ZEIIvg: حتي تجعل جميع إشارات المرور خضراء.

مميزات لعبة جاتا سان اندريس

تتمتع لعبة جاتا سان اندريس بالعديد من المميزات التي جعلتها واحدة من أشهر ألعاب الفيديو على الإطلاق، منها: