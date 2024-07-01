“975.000 دينار فوري من الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف بشرى سارة حول “الرواتب الجديدة” mof.gov.iq

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين، تهتم الحكومة العراقية بشكل خاص بفئة الموظفين الذين يخدمون الوطن ويبذلون جهدهم لتطوير المؤسسات الحكومية ولمساعدة المواطنين، ويعتمد أغلب الموظفين بشكل أساسي على راتب الوظيفة الذي ينفقون منه على أنفسهم وأسرهم، لذا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية قررت الحكومة رفع رواتب الموظفين لتحسين دخلهم وليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم دون أعباء وضغوط، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة وطريقة الاستعلام عن الرواتب عبر الانترنت.
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء العراقي والذي تتضمن رفع رواتب الموظفين بنسب معينة تصل الى خمسين بالمائة وذلك من أجل دعمهم ماديا واعاناتهم على تحمل غلاء الأسعار ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة ملايين المواطنين من الموظفين وعوائلهم، وردا على الاستفسارات الواردة بشأن تفاصيل الزيادة أعلنت وزارة المالية العراقية عن أن نسبة الزيادة غير ثابتة وأنها ستختلف من شخص لآخر حسب درجته الوظيفية، كما كشفت عن بدء تنفيذ القرار فورا ليكون سلم رواتب الموظفين على النحو التالي :
- سيصل راتب موظف الدرجة الاولى الى مليون ومائة الف دينار عراقي.
- وسيحصل الموظف بالدرجة الثامنة على راتب يقدر ب 819 الف دينار عراقي.
- أما موظف الدرجة التاسعة فسيكون راتبه بعد الزيادة 727.5 الف دينار عراقي.
- وموظف الدرجة العاشرة سيصرف راتب شهري قدره 650 الف دينار عراقي.
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
ويمكن للموظفين بالمؤسسات الحكومية العراقية الاستعلام عن قيمة رواتبهم بعد الزيادة الكترونيا ومعرفة موعد الصرف من خلال اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية من خلال الضغط هنا.
- ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن الراتب” ثم كتابة البيانات اللازمة والنقر على “استعلام”.