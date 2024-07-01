“975.000 دينار فوري من الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف بشرى سارة حول “الرواتب الجديدة” mof.gov.iq

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء العراقي والذي تتضمن رفع رواتب الموظفين بنسب معينة تصل الى خمسين بالمائة وذلك من أجل دعمهم ماديا واعاناتهم على تحمل غلاء الأسعار ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة ملايين المواطنين من الموظفين وعوائلهم، وردا على الاستفسارات الواردة بشأن تفاصيل الزيادة أعلنت وزارة المالية العراقية عن أن نسبة الزيادة غير ثابتة وأنها ستختلف من شخص لآخر حسب درجته الوظيفية، كما كشفت عن بدء تنفيذ القرار فورا ليكون سلم رواتب الموظفين على النحو التالي :