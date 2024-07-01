“975.000 دينار فوري من الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف بشرى سارة حول “الرواتب الجديدة” mof.gov.iq

Hossam تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“975.000 دينار فوري من الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف بشرى سارة حول “الرواتب الجديدة” mof.gov.iq
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
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Hossam

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