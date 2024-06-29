الساعة كم؟!.. تعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي بنك الراجحي لشهر يوليو 2024 وطريقة الإستعلام

برنامج الضمان الاجتماعي يعد من أشكال الدعم الحيوي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة أو المحدودة، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لدى المستحقين للقبول في البرنامج وضمان حصولهم على الدعم المناسب.

موعد نزول الضمان الاجتماعي بنك الراجحي لعام 2024

وفق للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الضمان الاجتماعي في المملكة، يتم صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين كل شهر ميلادي بحلول اليوم الأول من الشهر و بناء على ذلك، من المقرر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي بنك الراجحي يوم الأول من يوليو لعام 2024 والوزارة أكدت أنه لن يتم تغيير مواعيد الصرف في هذه الفترة، حيث أن يوم السبت المقبل لا يعتبر إجازة رسمية في البلاد، مما يعني أنه لا توجد عوائق تمنع صرف الضمان في الموعد المحدد وبالتالي، تبقى أيام قليلة فقط حتى يتم صرف الضمان الاجتماعي لشهر يوليو 2024، مما يتيح للمستفيدين الاستعداد لاستقبال هذه المعونة الهامة في وقتها.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2024

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كشفت للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور عن الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي لعام 2024 ويمكنك اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك: