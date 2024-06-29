كم سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 كما حددته نقابة المجوهرات

يشهد سوق الذهب في الأردن تقلبات متواصلة، حيث يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل السياسية المحلية والاقتصادية والعالمية، يهتم الكثيرون بمتابعة سعر هذا المعدن النفيس لحظة بلحظة، ومن أجل تلبية هذه الحاجة نقدم لكم سعر الذهب اليوم في الأردن بعيار 21، لكل غرام بالدينار الأردني، هذه التقلبات تعكس حالة عدم الاستقرار في الأسواق، مما يجعل العديد يبحثون عن الاستثمار الآمن في الذهب كملاذ آمن خلال هذه الفترة المضطربة.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

تنشر المواقع الرسمية اليوم السبت 29 يونيو 2024 أسعار الذهب في الأردن، وفقًا لآخر التقارير، فإن أسعار الذهب في الأردن لهذا اليوم تبلغ على النحو التالي:

الوحدة الدينار الأردني الدولار الأمريكي عيار 24 53.21 دينار $75.06 عيار 22 48.78 دينار $68.80 عيار 21 46.56 دينار $65.67 عيار 18 39.91 دينار $56.29 عيار 14 31.04 دينار $43.78 عيار 12 26.61 دينار $37.53

هذه الأسعار تعكس الوضع الحالي لسوق الذهب في الأردن وتلقى اهتمامًا واسعًا من قبل المستثمرين والمتداولين على حد سواء.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 24

أعلنت اليوم أسعار الذهب في الأردن لعيار 24، حيث بلغت الأسعار على النحو التالي:

أسعار أوقية الذهب: 1,655 دينار أردني، ما يعادل 2,334 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب: 372.51 دينار أردني، أي ما يعادل 525.40 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب: 53,214 دينار أردني، ما يعادل 75,055 دولار أمريكي.

يأتي هذا التحديث في إطار التقلبات والتغيرات اليومية في أسواق الذهب عالميًا، والتي تؤثر على الأسعار المحلية في الأردن، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تتغير في أي وقت بناءً على تقلبات سوق الذهب وأسعار صرف العملات.