“أفضل وأحسن من الواتس العادي” تحميل تطبيق الواتساب الذهبي على الهاتف تجربة رهيبة ومجانية 100%

الواتساب الذهبي، يعد تطبيق واتساب الذهبي هو وسيلة الدردشة المفضلة لدى ملايين المستخدمين وذلك بسبب إمكانياته الهائلة ومميزاته الرائعة، فهو النسخة المعدلة من الواتساب الأصلي والتي أضيفت اليها تحسينات عديدة وخصائص فريدة لإرضاء العملاء الذين كانوا يعانون في السابق من قصور ومشاكل أثناء الدردشة، ومؤخرا تم عمل تحديث جديد للتطبيق ليصبح أفضل وأكثر تميزا، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال أهم مميزات الواتساب الذهبي وكيفية تحميل الإصدار الأخير منه.

تحميل تطبيق الواتساب الذهبي على الهاتف إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتجربة دردشة مميزة فيمكنك الآن تحميل الواتساب الذهبي على هاتفك بسهولة تامة أو تحديث التطبيق للاستفادة من الخصائص التي اضيفت اليه حيث أصبح خاليا من أي عيوب كانت تزعج المستخدمين في السابق، وفيما يلي سنوضح لكم كيفية تحميل التحديث الاخير لتطبيق واتساب الذهبي : افتح متصفح جوجل من هاتفك الشخصي واكتب في محرك البحث اسم التطبيق.

ستظهر امامك العديد من نتائج البحث اختر من بينها أحد المواقع الموثوقة وادخل اليه.

ستجد رابط تنزيل ملف التطبيق اضغط عليه لتقوم بتحميل التطبيق على جهازك.

بعد وقت قصير سيكون واتساب الذهبي مثبتا على هاتفك.

اضغط على التطبيق لفتحه ثم اتبع الخطوات اللازمة لإنشاء حساب. مميزات الواتساب الذهبي هناك العديد من المميزات الموجودة بتطبيق الواتساب الذهبي والتي جعلته يتفوق على التطبيقات الأخرى ويحوز على ثقة المستخدمين ورضاهم، وفيما يلي نستعرض لكم أهم المميزات : يمكن للمستخدم ارسال الصور والفيديوهات بدقة عالية.

مشاركة الملفات مع جهات الاتصال مهما كان حجمها كبيرا.

إجراء تعديلات على الصور واضافة مؤثر صوتي قبل ارسالها.

التحكم في شكل الخط وحجمه المستخدم أثناء الدردشة.

الخصوصية من خلال اخفاء الحالة والظهور وقيد الكتابة.