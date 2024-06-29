“قصة عشق“ مشاهدة مسلسل تل الرياح الحلقة 130 مترجمة على bn.3isk.ink

مشاهدة مسلسل تل الرياح الحلقة 130 مترجمة

مسلسل تل الرياح على مدار مائة وثلاثون حلقة نجح في تكوين شعبية كبيرة في الوطن العربي حيث يتابعه الملايين وينتظرون حلقاته اولا بأول بكل شغف وحماس لمعرفة ما يستجد من أحداث في قصة خليل وزينب بطلي المسلسل اللذان يرتبطا في ظروف صعبة ووسط أجواء مليئة بالحقد والكراهية ولكنهما رغم ذلك سيقعا في الحب وبالتالي سيواجها صعوبات ومشاكل أكبر بسبب المحيطين بهما، سيحاول كلا من زينب وخليل خلال الحلقات المتوالية التغلب على المشاكل وانهاء الصراعات والخروج من دوامة الانتقام، مسلسل تل الرياح يعرض في تركيا يوميا ما عدا السبت والاحد على قناة كانال 7 في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، المسلسل من بطولة جوكبيرك يلدريم وجيمري اردا وهلال كوفيت وزينب سيربيل ونخبة من أفضل النجوم الأتراك.