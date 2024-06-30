الآن صــدرت رسميـــا.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 “هُنـــا“ عموم محافظات العراق mlazemna

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا، تسعى وزارة التربية العراقية الى تفعيل منظومة الخدمات الرقمية بشكل أوسع وتوفير العديد من الخدمات التي تساعد الطلاب واولياء الامور على معرفة كل ما يريدون دون الحاجة للتوجه الى الادارة التعليمية او المدرسة للاستفسار، ومن أبرز الخدمات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الانترنت حيث سيتم اتاحة نتائج الصف الثالث متوسط على أكثر من موقع الكتروني، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط معرفة النتيجة والخطوات المتبعة.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول بمجرد الانتهاء من عمليات الفحص والمراجعة وتدقيق الدرجات ستقوم وزارة التربية العراقية برفع نتائج الصف الثالث متوسط على موقعها الالكتروني الرسمي وعلى موقع نتائجنا المتخصص في نشر نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وبالتالي لن يواجه الطلاب مشاكل تقنية بسبب الضغط الكبير على موقع واحد في نفس الوقت، يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة من أجل التيسير على الطلاب وتوفير وقتهم وجهودهم، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا : الدخول الى موقع نتائجنا الالكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الخيارات الموجودة بالصفحة الرئيسية اختر “نتائج الثالث متوسط”.

حدد الدور “الاول” والمحافظة التي يتبعها الطالب.

ثم يضغط على ايقونة “تنزيل” ليتم تحميل كشوف النتائج على جهازك.

ويمكن للمستخدم فتحها بسهولة والاطلاع على النتيجة بعد البحث عن اسم الطالب بالقائمة. نتائج الصف الثالث متوسط موقع وزارة التربية كما يستطيع طالب الثالث متوسط معرفة نتيجته بسهولة من خلال موقع وزارة التربية الرسمي والذي ينشر النتائج فور ظهورها مباشرة، واليكم الان خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط : زيارة موقع وزارة التربية العراقية عبر الضغط هنا.

ادخال بيانات الحساب الشخصي لتسجيل الدخول.

من قائمة الخدمات اختر “النتائج” ثم حدد الدور والصف والمحافظة.

ادخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على “بحث”.