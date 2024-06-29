الجزء الثاني HD.. الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح العرض الأول عبر موقع قصة عشق bn.3isk.ink

محمد الفاتح مسلسل تاريخي يعرض حاليا في تركيا ويسرد قصة حياة السلطان محمد حاكم الدولة العثمانية الذي حقق انجازات عظيمة ورفع من شأن الدولة وجعل لها هيبة ومكانة كبيرة وسط العالم، وقد تم عرض اولى حلقات المسلسل في أواخر شهر فبراير من هذا العام وجذب منذ بدايته جمهور كبير أثاره الفضول لمعرفة تاريخ هذا السلطان الذي امتلك زمام الحكم في سن صغيرة ومع انتهاء الموسم الأول من المسلسل عند الحلقة الخامسة عشر يتساءل متابعي المسلسل عن موعد عرض الموسم الجديد وهذا ما سنوضحه لكم من خلال مقالنا التالي.

الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح

منذ ايام عديدة تم عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل محمد سلطان الفتوحات وشهدت احداث مثيرة ومشوقة جذبت المتابعين وجعلتهم ينتظرون بكل شغف الحلقة التالية لمعرفة نهاية الصراعات التي يخوضها السلطان محمد لتثبيت أقدامه وللنهوض بالدولة وابراز هيبتها ولكن فاجئت قناة تي ار تي التي تبث المسلسل عبر شاشتها الجمهور بالإعلان عن أن هذه الحلقة هي نهاية الموسم الاول وأن على المتابعين انتظار الموسم الجديد لمشاهدة الحلقات القادمة، ومن المقرر أن يبدأ الموسم الثاني بعد ثلاثة أشهر وتحديدا في شهر سبتمبر المقبل حيث قررت شركة ميراي للانتاج استمرار المسلسل بعدما حققه من نجاح كبير في تركيا وغيرها من الدول الأخرى.

مشاهدة الموسم الثاني مسلسل محمد الفاتح

يعرض مسلسل محمد الفاتح في تركيا يوم الثلاثاء من كل اسبوع على قناة TRT، وتقوم المواقع المتخصصة بترجمته لينزل بعدها بساعات على العديد من المواقع مثل اليوتيوب وفيديو لاروزا وماي سيما وقصة عشق، وقد يتم نقل حلقات الموسم الثاني على قناة الفجر الفضائية الجزائرية.