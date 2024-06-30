“حبكة تاريخية ملحمية🔥🔥” تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6 على جميع الأقمار “لعشاق الدراما”

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
“حبكة تاريخية ملحمية🔥🔥” تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6 على جميع الأقمار “لعشاق الدراما”
تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6

تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6 تم نشر بيان رسمي من شركة بوزداغ أصدرت فيه موعد عرض مسلسل قيامة عثمان شهر 8/2024، وتسعى الشركة أن تنهي التصوير في أقرب وقت، وينتظر هذا الجزء الجميع بسبب الأحداث المشوقة في الجزء الخامس، وأيضا من موعد انتهاء عرض الجزء الأول والجميع يبحث عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل الجزء السادس، وسنوضح لك في السطور القليلة القادمة تردد القنوات الناقلة.

تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6

أثار مسلسل قيامة عثمان اهتمام عشاق الدراما التاريخية بما يتضمنه من مشاهد ملحمية، وحبكة درامية قوية، وأداء مميز من قبل فريق العمل، نظراً للشعبية الجارفة التي يتمتع بها، يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل “قيامة عثمان” لمتابعة حلقاته أولاً بأول والاستمتاع بتفاصيله المشوقة.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل طسحيح الخطأ
تركسات112627500افقي6/5
عرب سات1269227500عمودي6/5
نايل سات1079627500عمودي6/5

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1203427500عمودي4/3
هوت بيرد1257727500افقي4/3
عرب سات1103427500عمودي6/5

 تردد قناة مصر أم الدنيا

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1256227500عمودي6/5

 تردد قناة النور Al Noor TV

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1195827500افقي6/5

 تردد قناة الشرق الجديد

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1268727500افقي6/5

 تردد قناة الصعايدة

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1117727500عمودي6/5

 تردد قناة قطر الفضائية الجديد

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تسحيح الخطأ
نايل سات1083427500عمودي4/3

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1268727500افقي4/3

 تردد قناة اليرموك

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1167827500عمودي6/5

 تردد قناة فور شباب

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1168227500افقي6/5

طريقة تنزيل الترددات لمشاهدة قيامة عثمان

  1. قم بفتح القائمة عن طريق جهاز التحكم عن بعد.
  2. واخطر إضافة قناة.
  3. وادخل المعلومات الذي وضحناها في ما سبق مثل التردد ومعدل تصحيح الخطأ.
  4. وانتظر قليلا.
  5. وستظهر لك قائمة من القنوات الجديدة.
  6. واختار القناة الذي تريد وانقر تثبيت.
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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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