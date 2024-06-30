“حبكة تاريخية ملحمية🔥🔥” تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6 على جميع الأقمار “لعشاق الدراما”

تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6 تم نشر بيان رسمي من شركة بوزداغ أصدرت فيه موعد عرض مسلسل قيامة عثمان شهر 8/2024، وتسعى الشركة أن تنهي التصوير في أقرب وقت، وينتظر هذا الجزء الجميع بسبب الأحداث المشوقة في الجزء الخامس، وأيضا من موعد انتهاء عرض الجزء الأول والجميع يبحث عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل الجزء السادس، وسنوضح لك في السطور القليلة القادمة تردد القنوات الناقلة.

تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6

أثار مسلسل قيامة عثمان اهتمام عشاق الدراما التاريخية بما يتضمنه من مشاهد ملحمية، وحبكة درامية قوية، وأداء مميز من قبل فريق العمل، نظراً للشعبية الجارفة التي يتمتع بها، يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل “قيامة عثمان” لمتابعة حلقاته أولاً بأول والاستمتاع بتفاصيله المشوقة.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل طسحيح الخطأ تركسات 1126 27500 افقي 6/5 عرب سات 12692 27500 عمودي 6/5 نايل سات 10796 27500 عمودي 6/5

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12034 27500 عمودي 4/3 هوت بيرد 12577 27500 افقي 4/3 عرب سات 11034 27500 عمودي 6/5

تردد قناة مصر أم الدنيا

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12562 27500 عمودي 6/5

تردد قناة النور Al Noor TV

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11958 27500 افقي 6/5

تردد قناة الشرق الجديد

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12687 27500 افقي 6/5

تردد قناة الصعايدة

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11177 27500 عمودي 6/5

تردد قناة قطر الفضائية الجديد

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تسحيح الخطأ نايل سات 10834 27500 عمودي 4/3

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12687 27500 افقي 4/3

تردد قناة اليرموك

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11678 27500 عمودي 6/5

تردد قناة فور شباب

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11682 27500 افقي 6/5

طريقة تنزيل الترددات لمشاهدة قيامة عثمان

