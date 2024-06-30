“حبكة تاريخية ملحمية🔥🔥” تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6 على جميع الأقمار “لعشاق الدراما”

تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6 تم نشر بيان رسمي من شركة بوزداغ أصدرت فيه موعد عرض مسلسل قيامة عثمان شهر 8/2024، وتسعى الشركة أن تنهي التصوير في أقرب وقت، وينتظر هذا الجزء الجميع بسبب الأحداث المشوقة في الجزء الخامس، وأيضا من موعد انتهاء عرض الجزء الأول والجميع يبحث عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل الجزء السادس، وسنوضح لك في السطور القليلة القادمة تردد القنوات الناقلة.
تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان 6
أثار مسلسل قيامة عثمان اهتمام عشاق الدراما التاريخية بما يتضمنه من مشاهد ملحمية، وحبكة درامية قوية، وأداء مميز من قبل فريق العمل، نظراً للشعبية الجارفة التي يتمتع بها، يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل “قيامة عثمان” لمتابعة حلقاته أولاً بأول والاستمتاع بتفاصيله المشوقة.
تردد قناة ATV التركية
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل طسحيح الخطأ
|تركسات
|1126
|27500
|افقي
|6/5
|عرب سات
|12692
|27500
|عمودي
|6/5
|نايل سات
|10796
|27500
|عمودي
|6/5
تردد قناة الفجر الجزائرية
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12034
|27500
|عمودي
|4/3
|هوت بيرد
|12577
|27500
|افقي
|4/3
|عرب سات
|11034
|27500
|عمودي
|6/5
تردد قناة مصر أم الدنيا
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12562
|27500
|عمودي
|6/5
تردد قناة النور Al Noor TV
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11958
|27500
|افقي
|6/5
تردد قناة الشرق الجديد
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12687
|27500
|افقي
|6/5
تردد قناة الصعايدة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11177
|27500
|عمودي
|6/5
تردد قناة قطر الفضائية الجديد
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تسحيح الخطأ
|نايل سات
|10834
|27500
|عمودي
|4/3
تردد قناة دعوة الفضائية
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12687
|27500
|افقي
|4/3
تردد قناة اليرموك
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11678
|27500
|عمودي
|6/5
تردد قناة فور شباب
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11682
|27500
|افقي
|6/5
طريقة تنزيل الترددات لمشاهدة قيامة عثمان
- قم بفتح القائمة عن طريق جهاز التحكم عن بعد.
- واخطر إضافة قناة.
- وادخل المعلومات الذي وضحناها في ما سبق مثل التردد ومعدل تصحيح الخطأ.
- وانتظر قليلا.
- وستظهر لك قائمة من القنوات الجديدة.
- واختار القناة الذي تريد وانقر تثبيت.