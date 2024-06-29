Salah Addin Season 2.. تابع مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني في عرضه الجديد فيديو لاروزا video laroza

ينتظر متابعي مسلسل صلاح الدين الايوبي عرض الاعلانات الترويجية للحلقة الجديدة والتي يترقبون أحداثها بشغف بعد تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة وبلوغها قمة الاثارة والتشويق، ولكن قناة TRT التي تعرض المسلسل اعلنت يوم الاثنين الماضي وهو الموعد المقرر لعرض الحلقة عن انتهاء الموسم الاول من المسلسل مع وعد بتصوير موسم ثاني منه تلبية لرغبة الجمهور، فقد حقق المسلسل على مدار ثمانية وعشرون حلقة نجاح كبير وحاز على نسب مشاهدة عالية وهذا شجع القائمين عليه على استكمال المسلسل، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض الحلقة الجديدة وكيفية مشاهدتها.

تابع مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

مسلسل صلاح الدين الايوبي واحد من عدة مسلسلات تاريخية تعرض هذا الموسم في تركيا ويتابعها الملايين من كافة انحاء الوطن العربي، وقد نجح المسلسل بسبب قصته التاريخية الجاذبة للجمهور من العالم العربي والاسلامي حيث يسرد قصة قائد عظيم وعبقري لن يتكرر استطاع هزيمة اعتى الأعداء آنذاك وأكثرهم قوة وعتادا، وكذلك الأداء الرائع لأغلب ابطال العالم وابرزهم اوغور غونيش ومحمد علي نور اوغلو وديلين دوغر وايكين توركمان وغيرهم، بالإضافة الى الانتاج الضخم للمسلسل لتمثيل تلك الحقبة بشكل واقعي، ويعرض المسلسل على قناة تي ار تي التركية يوم الاثنين من كل اسبوع في الثامنة مساء، ومن المرجح أن يستمر الموسم الثاني في نفس الموعد على أن تعرض اولى الحلقات مع بداية الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الايوبي ترفع حلقاته مترجمة على مواقع عدة بعد ساعات من بثها على الشاشات التركية، ومن أشهر هذه المواقع فيديو لاروزا وديلي موشن واراب سيد.