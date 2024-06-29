“عملاق البطارية منافس الآيفون” مواصفات سامسونج جالاكسي S24 ألترا وسعر الهاتف الفريد في السعودية

شركة سامسونج تواصل إبهارنا بأحدث هواتفها الذكية، ومن المتوقع أن يكون هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا واحداً من أبرز إصداراتها لهذا العام، تعتبر سامسونج منافساً قوياً في سوق الهواتف الذكية، وذلك بفضل التصميمات المبتكرة والمواصفات العالية التي تقدمها، ودائما ما تهتم شركة جالاكسي بالشكل الأنيق هنا نقدم لكم نظرة على مواصفات الهاتف وسعره المتوقع في السعودية.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا

الجهاز يأتي بمواصفات رائعة من المتوقع أن تتفوق على سابقه، جالاكسي S23، الذي حقق نجاحاً كبيراً بين المستخدمين، وهي كالتالي:

الميزة التفاصيل الخامات زجاج مقوى غير قابل للكسر أو الخدش الحماية مقاومة للغبار والماء المعالج من أفضل المعالجات لهواتف أندرويد مساحة التخزين 256 جيجابايت حتى 1 تيرابايت معالج الرسوميات محسن لأداء أفضل البطارية 6000 وات الشحن شحن سريع، USB نوع تايب سي الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت حتى 16 جيجابايت

محتويات علبة هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا

يأتي الهاتف مع المشتملات المعتادة والأصلية التالية:

هاتف سامسونج جالاكسي S24. كابل بيانات للشحن والنقل. دبوس الإخراج لاستخراج الشريحة وإدخالها.. لا يشتمل هاتف Galaxy S24 على شاحن متنقل.

السعر المتوقع لهاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا

أسعار الهاتف تختلف من دولة لأخرى حسب العملة المحلية:

سعر هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا في الولايات المتحدة حوالي 899 دولار أمريكي

سعر سامسونج جالاكسي S24 ألترا مصر حوالي 13,800 جنيه مصري

سعر هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا في السعودية حوالي 2,990 ريال سعودي

سعر هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا في الإمارات المتحدة حوالي 2,945 درهم إماراتي

ومن المتوقع أن يحمل هاتف سامسونج جالاكسي S24 مواصفات فائقة تجعل منه اختيار ممتاز لمن يبحث عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم المتميز، مع هذه المواصفات، يصبح الهاتف خيارا مثاليا لعشاق التكنولوجيا ومحبي هواتف سامسونج.