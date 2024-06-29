“عملاق البطارية منافس الآيفون” مواصفات سامسونج جالاكسي S24 ألترا وسعر الهاتف الفريد في السعودية

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“عملاق البطارية منافس الآيفون” مواصفات سامسونج جالاكسي S24 ألترا وسعر الهاتف الفريد في السعودية
سامسونج جالاكسي S24 ألترا

شركة سامسونج تواصل إبهارنا بأحدث هواتفها الذكية، ومن المتوقع أن يكون هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا واحداً من أبرز إصداراتها لهذا العام، تعتبر سامسونج منافساً قوياً في سوق الهواتف الذكية، وذلك بفضل التصميمات المبتكرة والمواصفات العالية التي تقدمها، ودائما ما تهتم شركة جالاكسي بالشكل الأنيق هنا نقدم لكم نظرة على مواصفات الهاتف وسعره المتوقع في السعودية.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا

الجهاز يأتي بمواصفات رائعة من المتوقع أن تتفوق على سابقه، جالاكسي S23، الذي حقق نجاحاً كبيراً بين المستخدمين، وهي كالتالي:

الميزةالتفاصيل
الخاماتزجاج مقوى غير قابل للكسر أو الخدش
الحمايةمقاومة للغبار والماء
المعالجمن أفضل المعالجات لهواتف أندرويد
مساحة التخزين256 جيجابايت حتى 1 تيرابايت
معالج الرسومياتمحسن لأداء أفضل
البطارية6000 وات
الشحنشحن سريع، USB نوع تايب سي
الذاكرة العشوائية4 جيجابايت حتى 16 جيجابايت

محتويات علبة هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا

يأتي الهاتف مع المشتملات المعتادة والأصلية التالية:

  1. هاتف سامسونج جالاكسي S24.
  2. كابل بيانات للشحن والنقل.
  3. دبوس الإخراج لاستخراج الشريحة وإدخالها..
  4. لا يشتمل هاتف Galaxy S24 على شاحن متنقل.

السعر المتوقع لهاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا

أسعار الهاتف تختلف من دولة لأخرى حسب العملة المحلية:

  • سعر هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا في الولايات المتحدة حوالي 899 دولار أمريكي
  • سعر سامسونج جالاكسي S24 ألترا مصر حوالي 13,800 جنيه مصري
  • سعر هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا في السعودية حوالي 2,990 ريال سعودي
  • سعر هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا في الإمارات المتحدة حوالي 2,945 درهم إماراتي

ومن المتوقع أن يحمل هاتف سامسونج جالاكسي S24 مواصفات فائقة تجعل منه اختيار ممتاز لمن يبحث عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم المتميز، مع هذه المواصفات، يصبح الهاتف خيارا مثاليا لعشاق التكنولوجيا ومحبي هواتف سامسونج.

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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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