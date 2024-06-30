رسميا الآن.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وفقا لوزارة المالية المصرية

ينشغل الكثيرون من المتقاعدين عن العمل بالتساؤل عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، وما الأماكن التي يتوفر فيها ماكينات متاحة لصرف المعاشات، وهل شهر 7 سوف تأتى زيادات للمعاشات؟ كل هذا اتضح بعد تصريح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وقرار وزارة المالية بالزيادة في المعاشات بمقدار 15%.

استعدوا لموعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

إذا كنت من أصحاب المعاش، ولديك كارت فيزا استعد لصرف معاش شهر يوليو لسنة 2024، حيث أنه بعد تصريح هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات كان مقرر أن يتم صرف المعاشات في الأول من شهر يوليو ولمدة ستة أيام تخفيفًا على كبار السن من طوابير الزحام في منافذ البريد.

فالخبر المفاجئ أنه تم تقديم صرف المعاش يوم الخميس السابق الموافق27 من شهر يونيو، ويمكن أن تصرف المعاش من عدة منافذ منها:

البريد المصرى.

ماكينات ATM الخاصة بالبنوك.

المحفظة الإلكترونية على خط الهاتف لديك.

عن طريق ماكينات فورى.

زيادة المعاشات

الكثير ممن ينتظرون موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، هل توجد هناك زيادات فى المعاشات لشهر يوليو 2024؟ لقد صدرت قرار بالزيادات فى شهر مارس الماضى وتكون زيادة الفئات على النحو التالى:

تأتي زيادة معاش فئة أولى 1495 جنيه.

معاش فئة ثانية يزيد ليصبح 1725 جنيه.

يزيد المعاش للفئة الثالثة ليصبح 1840 جنيه.

أما معاش الزيادة لفئة الرابعة يصبح 2300 جنيه.

هنا فأنت تكون قد وصلت لنهاية المقالة والتى نرجو أن تكون قد عمت فائدتها فى توضيح موعد صرف المعاش وكذلك مقدار الزيادات على المعاشات والتى تأتى حسب مقدار المال أو الفئة التى ينتمى لها صاحب المعاش.