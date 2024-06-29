“سجل من هنا”.. منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط المطلوبة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالإعلان عن منحة 300 دينار تونس 2024، والتي تقوم بها الحكومة التونسية وقوفا بجانب الفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وغلاء الاسعار في الآونة الأخيرة، وحتى يتمكن المواطن من تلبية احتياجاته الأسرية والمتطلبات اليوميه لأسرته، لذلك قامت الحكومة التونسية بالإعلان عن منحة 300 دينار تونس 2024، وفق بعض الشروط والالتزامات التي يجب الإلتزام بها من قبل الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونس 2024.

منحة 300 دينار تونس 2024

من أهم المبادرات والمنح التي قامت بها الحكومة التونسية مؤخرا هي منحة 300 دينار تونس 2024، والتي تقدمها الحكومة التونسية وفقا لبعض الشروط للمواطنين الذين لا يوجد دخل شهري ثابت لهم والفئات الأكثر احتياجا داخل الشارع التونسي، كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب توفرها في المواطن التونسي الراغب للحصول على منحه 300 دينار تونس وتلك الشروط هي:

الشرط الأول: يجب أن يكون المتقدم للحصول على المنحة حاملاً للجنسية التونسية.

الشرط الثاني: لابد أن يكون المتقدم مقيم اقامة كاملة داخل الأراضي التونسية.

الشرط الثالث: لابد وأن لا يتخطى الدخل الشهري للمواطن 180 دينار تونسي.

الشرط الرابع: لابد أن يكون المواطن في حاجة إلى الدعم المقدم من الدولة.

مستجدات منحة تونس 2024

تزايدت بشكل كبير مؤخرا عبر مواقع التواصل المختلفة الاقاويل والشائعات حول زيادة منحة 300 دينار تونسي والتي تقوم بها الحكومة التونسية تيسيرا على مواطنيها، لذلك قامت بعض الجهات المختصة عن إنه لا يوجد أي زيادة خلال الفترة الحاليه لمنحة 300 دينار تونس 2024، وأن في حالة الزيادة سوف تكون من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية منوهة على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات و الاقاويل.