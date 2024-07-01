Season 2 ح 1 حصريا.. شاهد وتابع الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي عبر قناة الفجر الجزائرية بجودة HD

مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي بدأ عرضه في تركيا في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي استطاع أن يجذب اليه جمهور كبير من المتابعين من مختلف الدول العربية كونه يسرد أحداث حقبة تاريخية هامة ويعرض قصة أحد الأبطال العظماء في العالم الاسلامي صلاح الدين مؤسس الدولة الاسلامية وفاتح مدينة القدس المشرفة، وقد صدم محبي المسلسل بتوقف حلقاته عند الحلقة الثامنة والعشرون ولكن جاء اعلان الشركة المنتجة كبشرى سارة لهؤلاء حيث اعلنت عن اطلاق موسم ثاني من المسلسل قريبا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الحلقات الجديدة والقنوات الناقلة للمسلسل.

الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الايوبي الذي يقوم ببطولته النجم اوغور غونيش ويجسد قصة حياة صلاح الدين الذي ترعرع على يد نور الدين زنكي سلطان الدولة المحب لوطنته ومقدسات دينه والذي يزرع في صلاح الدين حب مدينة القدس وضرورة استعادتها من أيدي الصليبيين الذي استعمروها وعاثوا فيها فسادا وظلموا أهلها، وبالفعل يخوض صلاح الدين أمامهم العديد من المعارك ويتغلب عليهم بقوته وشجاعته وذكائه وعزيمته وينجح في تحقيق الوحدة الاسلامية وبث الرعب في نفوس اعدائه ونزع القدس منهم رغم ما يمتلكوه من مقومات وجيوش وأسلحة، ومن المتوقع أن تعلن أكلي فيلم الشركة المنتجة للمسلسل عن تصوير الجزء الجديد وعرضه خلال عدة أشهر وتحديدا مع بداية الموسم الجديد في تركيا في شهر سبتمبر المقبل.

مشاهدة الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

الجمهور العربي يمكنه مشاهدة الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي عبر القنوات المتاحة التي تعرض الحلقات مترجمة وبجودة عالية مثل مواقع اراب سيد وديلي موشن وفيديو لاروزا وغيرهم.