متاااح وشغال: لينك نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات yemenexam.com

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن إتاحة نتائج الصف التاسع للعام الدراسي 2024 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لامتحانات تاسع اليمن (yemenexam.com)، حيث باتت عملية الاستعلام عن النتائج أكثر سهولة ويسرًا من أي وقت مضى، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الامتحانات مباشرة من خلال رابط الموقع الرسمي، والذي يغطي جميع المحافظات بما في ذلك صنعاء، الحديدة، أب، تعز، البيضاء، وغيرها.

نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024

تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الامتحانات خلال الشهر الماضي، وأعلنت الوزارة عن النتائج مجانًا عبر الإنترنت، مما يسهل على الطلاب معرفة نتائج الصف التاسع اليمن بشكل فوري من خلال الرابط الرسمي، كما يتاح الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع عبر إدخال رقم الجلوس في الموقع، حيث تظهر جميع درجات المواد التي امتحن فيها الطلاب أمام اللجان، بالإضافة إلى المجموع الكلي.

طريقة الوصول إلى نتائج الصف التاسع في اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية مساء الجمعة 28 يونيو 2024، أن نتائج الصف التاسع للعام الدراسي 1445 هـ ستكون متاحة برسائل نصية مقابل 10 ريال يمني للاتصال على الهاتف الأرضي عبر الرقم 161، أو من خلال شبكة يمن فور جي، وذلك بدءًا من اليوم السبت 29 يونيو 2024، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال رابط موقع نتائج اليمن (yemenexam.com) على الإنترنت.

خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع اليمن عبر الموقع الإلكترونية

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية: قم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.

الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية: اختر قسم الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

الانتقال إلى نتائج الامتحانات: اختر نتائج الامتحانات من الخيارات المتاحة.

اختيار نتائج الصف التاسع للعام الدراسي 2023-2024: فيجب تحديد الصف التاسع والعام الدراسي المراد.

إدخال رقم الجلوس: يجب أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص.

والآن اضغط على زر الاستعلام من أجل الحصول على النتائج المطلوبة.

موقع الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن

بإمكان الطلاب زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات للحصول على نتائجهم. تتوفر النتائج عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات: اذهب إلى الموقع الرسمي للإدارة.

اختيار نتائج الامتحانات: اختر قسم نتائج الامتحانات.

تحديد الصف التاسع والعام الدراسي 2023-2024: اختر الصف التاسع وحدد العام الدراسي.

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