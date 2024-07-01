Season 6 Osman.. تابع مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس في عرضه الجديد على قناة الفجر الجزائرية HD

يعد مسلسل المؤسس عثمان استكمال لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل الذي حقق نجاح منقطع النظير واستمر لخمس مواسم متتالية، وقد نجح مسلسل المؤسس عثمان في تحقيق نجاح مماثل حيث يشاهده الملايين من داخل تركيا ومن كافة انحاء الوطن العربي، وقد بدأ عرض المسلسل في شهر نوفمبر من العام 2019 على قناة atv التركية وتتابعت حلقاته التي وصل عددها لمائة واربعة وستون حلقة تضمنت جميعها على أحداث مثيرة بأداء أكثر من رائع من فريق العمل بالكامل وهذا ما دفع محبي المسلسل الى التساؤل عن وجود موسم سادس من المسلسل من عدمه وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا التالي.

المؤسس عثمان الجزء السادس

عثمان الغازي هو من قام بتأسيس الدولة العثمانية العظمى وانتشالها من حالة الهوان والضعف وذلك بعد أن حقق انتصارات هامة على اعدائه وكارهي قبيلته من المغول والروم والصليبيين والتتار، ويعرض مسلسل المؤسس عثمان هذه المعارك والصراعات بشكل درامي مميز، ويجسد شخصية عثمان النجم بوراك اوزجيفيت الذي نال ثمانية جوائز عن دوره الرائع، وبعد عرض الحلقة رقم 164 من المسلسل قبل اسبوعين انتظر متابعو المسلسل الاسبوع التالي عرض حلقة جديدة ولكنهم تفاجئوا بإعلان القناة عن انتهاء المسلسل والذي سيتم تصوير جزء سادس منه قريبا ليواصل نجاحاته الكبيرة، ومن المقرر أن يبدأ عرض حلقات الموسم السادس في شهر سبتمبر من هذا العام.

مشاهدة المؤسس عثمان الجزء السادس

حلقات مسلسل المؤسس عثمان تتوافر مترجمة على أكثر من موقع متخصص ليتمكن الجمهور العربي من متابعتها بسهولة، ويمكنكم مشاهدة الحلقات وتحميلها على مواقع ديلي موشن او فيديو لاروزا او غيرهم، وكذلك على قناة الفجر الفضائية التي اشترت حق عرض المسلسل لتنقل للمتابعين حلقة جديدة من المسلسل كل خميس.