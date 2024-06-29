“الرابط الرسمي moe.gov.ly”.. نتائج الشهادة الاعدادية عبر وزارة التربية والتعليم في ليبيا 2024

قام المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان عن ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024، وذلك بعد إنتهاء عملية التصحيح والمراجعة الخاصة بأوراق الإمتحانات من قبل المختصين، وذلك بعد تزايد عمليات البحث من قبل الطلبة حول معرفة نتائج الشهادة الاعدادية، كما قام المركز الوطني للامتحانات بالإعلان عن أن النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية سوف تكون متاحه إلكترونيا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز الوطني للامتحانات، وذلك تسهيلا على الطلاب.

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بالاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي 2024، وذلك عبر منصة المركز الوطني الامتحانات الذي يتبع الوزارة، وأنه تم رفع نتائج الشهادة الاعدادية على الموقع بعد إنتهاء عملية مراجعة جميع الاوراق الخاصة بامتحانات طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المدن ليبيا.

منظومة نتائج الامتحانات الليبية 2024

اعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن انتهاء عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية، وأن النتيجة سوف تقوم الوزارة برفعها على الموقع الوطني للامتحانات الخاص بعرض النتائج، وذلك في جميع المحافظات الليبية ويمكن للطالب الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية عن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: زيارة الصفحة الرسمية الخاصة منظومة نتائج الامتحانات الليبية. أو عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب وإدخال البيانات الخاصة به.

ثالثا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمته بحث.

رابعا: سيقوم الموقع بعرض النتيجة الخاصة بالطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

قامت الجهات المختصة داخل وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان عن السبب بتأخر نتيجة الشهادة الاعدادية يأتي بسبب الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وأنه تم الإنتهاء أخيرا من عملية تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، كما بينت الوزارة أن عدد المتقدمين للامتحانات تقريبا 210 الف طالب وطالبة في جميع الولايات الليبية.