Osman Season 6.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الجديد العرض الأول لمتابعة الأحداث التاريخية الشيقة HD

مسلسل المؤسس عثمان الذي استمر عرضه لخمس مواسم متتالية بسبب نجاحه على المستوى الجماهيري وتحقيقه لنسب مشاهدة مرتفعة ليس في تركيا بل في العديد من دول الشرق الاوسط من المنتظر أن يتم تجديده لموسم سادس بعد أن عرضت الحلقة الاخيرة منه الاسبوع الماضي، ومحبي المسلسل انجذبوا لأحداثه الشيقة التي تعرض قصة تاريخية مثيرة لواحد من أهم حكام الدولة العثمانية وينتظرون بفارغ الصبر الحلقات الجديدة لمتابعة مستجدات الأحداث، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الموسم السادس من المسلسل والقنوات الناقلة له.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الجديد

يسرد مسلسل المؤسس عثمان قصة عثمان الاول ابن ارطغرل منذ صغره والذي قام بتأسيس الدولة العثمانية وغير حال دولته الى الأفضل بعد أن ضعفت بموت أبيه وأصبحت مستهدفة من الأعداء، وقد وضحت أحداث المسلسل صفات عثمان وشخصيته القوية التي مكنته من هزيمة خصومه والذين كانوا من كل حدب وصوب فقد حارب عثمان الصليبيين والتتار والمغول وكذلك أفراد كثر من القبائل المجاورة ومن أبناء قبيلته نفسها ولكنه استطاع بكل جسارة أن يتغلب على الجميع بفضل روحه وعزيمته وقوة ارادته، لذا جذبت أحداث المسلسل الواقعية الكثيرين وتساءل جمهور المسلسل عن موعد عرض الجزء السادس منه، ويُرجح أن يتم تصوير الموسم الجديد وعرض حلقاته في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنت عنه شركة بوزداغ فيلم المنتجة للمسلسل.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

ولمتابعة حلقات مسلسل المؤسس عثمان من الدول العربية يمكنكم مشاهدتها مترجمة أو تحميلها من خلال مواقع ديلي موشن وفيديو لاروزا وغيرهم، كما تقوم قناة الفجر الفضائية الجزائرية بعرض حلقات المسلسل حصريا كل اسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس.