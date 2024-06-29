“رسمياً جهز اوراقك بسرعة”.. سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية 2024 في الجزائر والخطوات اللازمة

بحثا عن وحدة سكنية جيدة وبسعر مناسب تزايدت عمليات البحث مؤخرا من قبل المواطنين الجزائريين الذين يرغبون في إمتلاك وحدة سكنية بمواصفات جيدة، وذلك عن طريق سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية، والتي قامت بالإعلان عنها الحكومة الجزائرية مؤخرا تيسيرا على المواطنين محدودي الدخل و متوسطي الدخل، حتى يتمكن المواطن الجزائري من توفير مسكن ملائم له و بأقساط مريحة على فترة زمنية كبيرة، لذلك قامت الجهات المختصه بالإعلان عن توفير وحدات سكنية بسكنات عدل 3 الجريدة الرسمية، ونبين في التقرير التالي التفاصيل التي أعلنتها الحكومة الجزائرية الخاصة بسكنات عدد 3 الجريدة الرسمية.

سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في الحصول على سكنات عدل 3 وذلك في يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، ولكي يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 لابد من التسجيل في تلك الفترة المحددة من قبل الجهات المختصة، ويكون التقديم إلكترونيا عن طريق وكالة عدل الإلكترونية، كما قامت الوزارة بتوضيح أنه حتى يتمكن المواطن من امتلاك وحدة سكنية في سكنات عدل 3 الجريدة الرسمية لابد من دفع قيمة 20% من قيمة الوحدة السكنية التي يريد الحصول عليها، وايضا لابد وان يكون حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم إقامة كاملة داخل أراضي الجمهورية الجزائرية.

التسجيل في سكنات عدد 3

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في سكنات عدل 3 الرسمية يوجد بعض الخطوات يجب إتباعها نوضحها فيما يلي: