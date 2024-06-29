“رسمياً شوف نقاطك bem.onec.dz “.. كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024 

اخيرا وبعد طول انتظار قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن ظهور نتائج الثالث متوسط البيام 2024، وذلك يوم الخميس الماضي ويمكن للطلاب سحب كشف النقاط الخاص بنتائج الثالث متوسط البيام 2023، والتي أصبحت جاهزة الآن بعد الإعلان من قبل الوزارة عن انتهاء الامتحانات، وأيضا تم رفع النقاط على موقع البيام الخاص بالامتحانات، وقامت الوزارة بنشر النقاط الخاصة بجميع الطلاب سواء كانوا ناجحين أو راسبين، ونوضح في المقال التالي التفاصيل الخاصة بنتائج الثالث متوسط البيام 2024.

كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط

حتى يتمكن الطلاب من معرفة النقاط الخاصة بهم قامت الوزارة بالإعلان عن إمكانية معرفة ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تيسيرا على الطلاب لكي يتمكنوا من معرفة كشف نقاط شهادة الثالث متوسط عن طريق كتابه اسم الطالب ورقم الجلوس، وتلك الخطوات كالآتي:

اولا: زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بالديوان الوطني لامتحانات والمسابقات.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب وكلمة المرور.

ثالثا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة كشف النقاط.

رابعا: سيقوم الموقع بعرض النقاط التي تم حصول الطالب عليها كما يمكن الطالب تنزيل تلك الكشوفات بصيغة PDF.

نتائج شهادة الثالث متوسط البيام 2024

أصبح الان بإمكانية طلاب الثالث متوسط معرفة النتيجة، وذلك بعد إعلانها رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية، ومعرفة النقاط التي تم الحصول عليها عن طريق بعض الخطوات يجب إتباعها كالتالي:

اولا: الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثانيا: كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس حتي يتمكن من تسجيل الدخول.

ثالثا: الضغط على الخانة الخاصة باظهار النتائج.

رابعا: النقر على المكان المخصص بتنزيل كشف النقاط.

خامسا: بعد اتمام عملية التنزيل يقوم الطالب بطباعة الكشوفات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية في الجزائر اعلنت أن نسبة النجاح قد تخطت ال 62% وان عدد الطلاب الناجحون لهذا العام أكثر من 502 ألف طالب وطالبة.