مبروك للجميع رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث تعمل الوزارة خلال الوقت الحالي على دراسة كافة الطلبات التي تم تقديمها بالفعل، وذلك ليتم التأكد باستحقاق المتقدمين لدعم الرعاية الاجتماعية، علما إنه سيتم طرح الاسماء عبر منصة مظلتي الرقمية، التي تعتبر من أهم المنصات الرقمية التابعة للوزارة والتي تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة العمل العراقية، إنه يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ويكون ذلك عبر منصة مظلتي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط منصة مظلتي الرقمية.

من ثم تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة لذلك بشكل صحيح.

ثم يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة اسماء الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم تحديد رقم الوجبة والمحافظة.

أخيرا يتم التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، ثم عليك الانتظار قليلا لتظهر أمامك الكشوفات الخاصة باسماء الرعاية الاجتماعية، ويمكن البحث عن الاسم المتقدم.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

طرحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة العراق، شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية، الذي يعتبر من أهم أنواع الدعم المادية التي تقدمها الدولة للمواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط اللازمة، والتي تتمثل فيما يلي: