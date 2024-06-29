“3 طرق” هتفضل ع WIFI حتى والنور قاطع|..طرق مبتكرة ل تشغيل الرواتر بدون كهرباء في مصر بأقل تكلفة تتخيلها

تشغيل الرواتر بدون كهرباء من الموضوعات الهامة للكثيرين الآن بسبب كثرة انقطاع الكهرباء، حيث تتسبب هذه المشكلة في فصل جهاز الرواتر وصعوبة الحصول على إنترنت، وهو ما يعطل الكثير من الأشخاص الراغبين بالحصول على إنترنت سواء لعملهم أو من أجل التواصل مع بعضهم أو غير ذلك من الأمور، ولذا فإننا سنعرفك لك هنا مجموعة من الطرق التي بإمكانك من خلالها أن تقوم بتشغيل الرواتر دون أن يكون هناك كهرباء لتشغيله.

تشغيل الرواتر بدون كهرباء

يؤدي الانقطاع المتكرر للكهرباء بالمواعيد الخاصة بتخفيف الأحمال المتبعة من قبل الحكومة منذ أسابيع عديدة لانزعاج الكثير من مستخدمي الإنترنت، ولذا فإنهم يبحثون عن طريقة تشغيل الرواتر بدون كهرباء، و بإمكانك أن تقوم بذلك بعدة طرق مختلفة؛ وفيما يلي نوضح لك إحدى هذه الطرق على النحو التالي:

يجب عليك في البداية أن تقوم بتهيئة جهاز الراوتر قبل أن تقوم بتوصيله بالباور؛ حتى يعمل بكل سهولة، ويكون بديلًا لمصدر الكهرباء العادي.

عليك أن تقوم بتوصيل جهاز الراوتر بباور بانك باستخدام كابل نوعه USB A من كلا الطرفين، وسيبدأ العمل مباشرةً عند توصيله بجهاز الرواتر.

وإذا لم يعمل عليك أن تشتري وصلة مخصصة لجهاز الراوتر، وتكون USB A من جهة والجهة الأخرى بمخرج الكهرباء نفسه والذي يتم توصيله بجهاز الرواتر.

طرق تشغيل الرواتر بدون كهرباء

فيما يلي سنوضح لك مجموعة من الطرق التي يمكنك من خلالها تشغيل الرواتر دون حاجة للكهرباء على النحو التالي:

أولًا: استعمال باور بانك

يمكنك استعمال باور بانك لتزويد جهاز الرواتر بالكهرباء حتى يتم تشغيله بلا حاجة للكهرباء، وذلك بدلًا من استعماله لإمداد الكهرباء لبطارية جهاز الهاتف، ويتم هذا عن طريق استعمال منافذ USB والتي تنقل الكهرباء منه لجهاز الراوتر.

ثانيًا: استعمال شاحن قديم

يمكنك القيام بهذه الطريقة عن طريق إزالة الجزء المدبب الموجود بالشاحن (الدبوس)، ليتم جعل السلك الأحمر متصلًا بالموجب ve، ويتم توصيل السلك الأسود المتواجد بنهاية الكابل من خلال استعمال مؤشر ليد.

ثالثًا: استعمال مقبس طاقة باور جاك

إذا كان الجهد الذي يعمل به الباور بانك هو 5 فولت فقط، ويحتاج الراوتر على الأقل ل 12 فولت ليتم تشغيله، فإن لابد بهذه الحالة من شراء باور جاك بالإضافة إلى مقياس متعدد من أجل ضبط وحدة مخرج 12 فولت.