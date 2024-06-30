“نتيجتك هنا” وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط البصرة وصلاح الدين وكربلاء وأربيل والمثنى عبر nataegna.net

وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط قد أعلنت عن ظهور النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط وأشارت عبر موقعها عن تسهيل الاستعلام عن النتيجة من خلال موقعها أو من خلال موقع نتائجنا، فمن الجدير بالذكر أن الوزارة تحرص كل الحرص على توفير كل الخدمات التعليمية من خلال موقعها الإلكتروني كي تسهل على الطلاب الاستعلام عن أي خدمات أو معلومات تخص الدراسة بالإضافة إلى التعرف على النتائج بسهولة، وقد خصصت الوزارة رابط للاستعلام عن النتائج من خلالها بسهولة بعدما تم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والتدقيق للامتحانات لذا تابعونا وتعرفوا على كيفية التعرف عليها.

وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط البصرة



حرصت وزارة التربية العراقية على تسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط من خلال موقعها بكل ببساطة لكي يتمكن الطلبة والطالبات من اتباع الخطوات التي تساعدهم في الحصول عليها بشكل إلكتروني بدلًا من التوجه إلى المدارس، وفيما يلي نوضح لكم الخطوات التي يتبعها الطالب للاستعلام عن النتيجة:

يتم الذهاب إلى الموقع الإلكتروني وزارة التربية العراقية.

يتم الضغط بعدها على (نتائج الثالث المتوسط).

يكتب الطالب اسمه رباعي في المكان المخصص له، ثم يكتب رقم الامتحان أيضا.

يتم تحديد المحافظة التي يتبع لها.

يضغط بعد ذلك على استعلام.

تظهر بعد ذلك النتيجة بكافة التقديرات في كل المواد الدراسية بالتفصيل.

وزارة التربية العراقية نتائج الثالث البصرة من موقع نتائجنا

أوضحت وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط مدى توفير عدة طرق إلكترونية سهلة للاستعلام عن النتيجة من المنزل دون مغادرته وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى سهولة تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا للاستعلام عنها وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم من خلال ما يلي: