مفاجأة جديدة في سعر الذهب.. أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2024 في سوق الصاغة المصري وعيار 21 يسجل رقم قياسي

أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ ومفاجئ، حيث يتأثر الذهب ببعض العوامل المختلفة التي تؤثر فيه بشكل مباشر، ومنها سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، سعر الدور الأمريكي، عامل العرض والطلب أيضاً، ويعتبر الذهب واحد من الملاذات الأمنة التي يحرص عدد من المستثمرين في استثمار اموالهم الكثيرة في شراء سبائك الذهب أو الجنيهات الذهب أيضاً، وتتغير أسعار الذهب فبين لحظة وأخرى متأثرة بالعوامل التي تتحكم فيه، وسوف نتابع معكم أخر التحديثات الخاصة بأسعار الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2024 في سوق الصاغة المصري

واصلت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 ارتفاعها لكل الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، وهذا في بداية التعاملات وعليه يصعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 40 جنيهاً، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسحل رقم قياسي جديد بعد صعوده خمسة جنيهات في الجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيهاً.

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيهاً.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيهاً.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 25200 جنيهاً.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2329 دولاراً.

سعر مصنعية الذهب في مصر

مصنعية الذهب في مصر تختلف من محل لأخر ومن قطعة ذهب لأخرى أيضاً، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في سوق الصاغة المصري ما بين 30 و65 جنيه، وهذا باختلاف عيار الذهب والمحلات وقطع الذهب ومن محافظة لأخرى ومن تأخر لأخر أيضاً، وبالنسبة لسعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة يضاف عليها 100 جنه زيادة حسب سعر الجرام المعلن عنه، وتتراوح قيمة المصنعية بين التجار 100 إلى 150 جنيه.