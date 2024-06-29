10 مليون دينار.. رابط التقديم وشروط الحصول على قرض من مصرف الرافدين 2024 بالعراق للموظفين والمتقاعدين

أصدر مصرف الرافدين بياناً هاماً يعلن فيه عن توفير قروض إلكترونية ميسرة للموظفين والمتقاعدين في القطاع الحكومي، وأكد ممثلو المصرف أن عملية التقديم لهذه القروض ستتم بشكل إلكتروني عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمصرف، حيث يمكن للمتقدمين الوصول إلى تفاصيل القروض والمعايير المطلوبة للتقديم، وتتراوح قيمة القروض المتاحة بين خمسة ملايين وعشرة ملايين دينار عراقي، وتم التأكيد على أن الفائدة المترتبة ستكون منخفضة لتخدم الموظفين والمتقاعدين بشكل أفضل، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل شاملة حول المعايير والشروط التي حددها مصرف الرافدين للراغبين في الإستفادة من هذه القروض، لذا يرجى متابعتنا للحصول على المزيد من المعلومات.

التقديم في سلف مصرف الرافدين 2024

للتقديم في سلف مصرف الرافدين لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الرافدين.

قم بقراءة جميع البيانات المهمة الموجودة في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية.

بعد التأكد من الإلمام بكل الخطوات والشروط اللازمة للتقديم، اضغط على زر “القبول”.

ستظهر لك صفحة تطلب منك ملء جميع المعلومات الشخصية الخاصة بك بدقة.

قم بتعبئة كافة الحقول بالمعلومات المطلوبة، مثل الإسم، والعنوان، ورقم الهوية، وأية معلومات أخرى مطلوبة.

شروط التقديم في سلف مصرف الرافدين 2024

تشمل شروط التقديم للحصول على سلفة من مصرف الرافدين لعام 2024 ما يلي: