“jarir عروووض ناااار 🔥🔥” تخفيضات مكتبة جرير آيفون 15 برو وسامسونج الترا 23 بخصم 30% “الحق اشتري”

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“jarir عروووض ناااار 🔥🔥” تخفيضات مكتبة جرير آيفون 15 برو وسامسونج الترا 23 بخصم 30% “الحق اشتري”
تخفيضات مكتبة جرير

في خطوة لتقديم أفضل العروض لعملائها، أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن تخفيضات مكتبة جرير هائلة على اثنين من أبرز الهواتف الذكية في السوق سامسونج الترا 23 وآيفون 15 برو، تأتي هذه التخفيضات ضمن جهود المكتبة لتوفير أحدث التقنيات بأسعار تنافسية، مما يمنح العملاء فرصة رائعة لاقتناء هواتف مميزة بأسعار مخفضة، مع بداية هذه العروض، يمكن للمستهلكين الاستفادة من الخصومات الكبيرة والحصول على أحدث إصدارات الهواتف الذكية بأسعار أقل بكثير من المعتاد، سنستعرض تفاصيل هذه التخفيضات وأهم مواصفات الهواتف المشمولة في العرض، مما يتيح لك اتخاذ قرار مستنير بشأن شرائك القادم.

تخفيضات مكتبة جرير آيفون 15 برو وسامسونج الترا 23 بخصم 30%

أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن عروض تخفيضات كبيرة على مجموعة من الهواتف الذكية، منها هاتف سامسونج الترا 23 وآيفون 15 برو، يأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المستمرة للمكتبة لتقديم أفضل الأسعار والعروض لعملائها في السعودية.

  • تم تخفيض سعر هاتف سامسونج الترا 23 من 5199 ريال إلى 2799 ريال.
  • بينما أصبح سعر آيفون 15 برو 3899 ريال بدلاً من 5199 ريال.

مواصفات سامسونج الترا 23

فيما يلي أهم مواصفات الهاتفين:

المواصفاتالتفاصيل
التصميملم يختلف تصميم الهاتف الجديد عن التصميم السابق، حيث تحافظ سامسونج على نفس النمط.
حجم الهاتفضخم وثقيل في اليد.
حماية ظهر الهاتفطبقة حماية من نوع غوريلا جلاس.
الملحقاتلا يأتي مع الهاتف جراب أو شاحن، فقط وصلة.
حواف الشاشةحادة ومتناسقة، تحتوي على طبقة حماية من نوع غوريلا جلاس.
دقة الشاشة ووضوحهادقة عالية وسطوع ممتاز، تتكيف ألوان الشاشة حسب إضاءة المكان.
معدل سطوع الشاشة1750 شمعة، يحافظ على السطوع دون سخونة الهاتف.
المعالجسناب دراجون كوالكوم، ثماني النواة.
البطارية5000 أمبير، شحن سريع بقوة 45 واط.
سرعة الشحنشحن كامل في غضون ساعة واحدة.
بصمة الإصبعفي أسفل الشاشة.
تحسين الشبكاتتم تحسينها بشكل كبير.
الكاميرات الخلفية200 بكسل (عدسة أولى)، 12 بكسل (عدسة ثانية)، 10 بكسل (عدسة ثالثة ورابعة).
الكاميرا الأماميةتلتقط صورًا بوضع ألوان عالي.

مواصفات iPhone 15 برو

المواصفاتالتفاصيل
خاصية الاتصال اللا تلامسيمدعومة
مقاومة الماء والغبارحاصل على شهادة
تشغيل شريحتينمدعوم
المواد المستخدمةزجاج وإطار من التيتانيوم
نوع الشاشةDynamic Island
معدل سطوع الشاشة2000 شمعة
المعالجقوي من شركة آبل
دقة كاميرا السيلفي12 بكسل
الكاميرا الخلفية الرئيسية48 بكسل
الكاميرا الخلفية الثانية12 بكسل
جودة تصوير الفيديو4K
طريقة فتح الهاتفبصمة الوجه
سعة البطارية3349 أمبير
السماعاتستيريو
الألوان المتوفرةالأسود، الأخضر، الأصفر، الأزرق، الوردي
نظام التشغيلiOS 17

عيوب هاتف iPhone 15 برو

العيوبالتفاصيل
منفذ سماعة الهاند فريلا يدعم منفذ 3.5 مم
الرأس الخاصة بالشحنلا تأتي مع الهاتف
قدرة الشحنلم يتم تطويرها إلى المستوى المطلوب
شريحة الـ eSimغير منتشرة بشكل واسع حالياً
معدل التحديثلا يتجاوز 60 هيرتز

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“عيش التشويق والإثارة” تحميل لعبة GTA 5 مجانا Grand Theft Auto V وأهم الشفرات الجديدة للاعبين وكيفية استخدامها
إنضم لقناتنا على واتساب