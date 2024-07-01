“jarir عروووض ناااار 🔥🔥” تخفيضات مكتبة جرير آيفون 15 برو وسامسونج الترا 23 بخصم 30% “الحق اشتري”

تخفيضات مكتبة جرير آيفون 15 برو وسامسونج الترا 23 بخصم 30%
أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن عروض تخفيضات كبيرة على مجموعة من الهواتف الذكية، منها هاتف سامسونج الترا 23 وآيفون 15 برو، يأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المستمرة للمكتبة لتقديم أفضل الأسعار والعروض لعملائها في السعودية.
- تم تخفيض سعر هاتف سامسونج الترا 23 من 5199 ريال إلى 2799 ريال.
- بينما أصبح سعر آيفون 15 برو 3899 ريال بدلاً من 5199 ريال.
مواصفات سامسونج الترا 23
فيما يلي أهم مواصفات الهاتفين:
|المواصفات
|التفاصيل
|التصميم
|لم يختلف تصميم الهاتف الجديد عن التصميم السابق، حيث تحافظ سامسونج على نفس النمط.
|حجم الهاتف
|ضخم وثقيل في اليد.
|حماية ظهر الهاتف
|طبقة حماية من نوع غوريلا جلاس.
|الملحقات
|لا يأتي مع الهاتف جراب أو شاحن، فقط وصلة.
|حواف الشاشة
|حادة ومتناسقة، تحتوي على طبقة حماية من نوع غوريلا جلاس.
|دقة الشاشة ووضوحها
|دقة عالية وسطوع ممتاز، تتكيف ألوان الشاشة حسب إضاءة المكان.
|معدل سطوع الشاشة
|1750 شمعة، يحافظ على السطوع دون سخونة الهاتف.
|المعالج
|سناب دراجون كوالكوم، ثماني النواة.
|البطارية
|5000 أمبير، شحن سريع بقوة 45 واط.
|سرعة الشحن
|شحن كامل في غضون ساعة واحدة.
|بصمة الإصبع
|في أسفل الشاشة.
|تحسين الشبكات
|تم تحسينها بشكل كبير.
|الكاميرات الخلفية
|200 بكسل (عدسة أولى)، 12 بكسل (عدسة ثانية)، 10 بكسل (عدسة ثالثة ورابعة).
|الكاميرا الأمامية
|تلتقط صورًا بوضع ألوان عالي.
مواصفات iPhone 15 برو
|المواصفات
|التفاصيل
|خاصية الاتصال اللا تلامسي
|مدعومة
|مقاومة الماء والغبار
|حاصل على شهادة
|تشغيل شريحتين
|مدعوم
|المواد المستخدمة
|زجاج وإطار من التيتانيوم
|نوع الشاشة
|Dynamic Island
|معدل سطوع الشاشة
|2000 شمعة
|المعالج
|قوي من شركة آبل
|دقة كاميرا السيلفي
|12 بكسل
|الكاميرا الخلفية الرئيسية
|48 بكسل
|الكاميرا الخلفية الثانية
|12 بكسل
|جودة تصوير الفيديو
|4K
|طريقة فتح الهاتف
|بصمة الوجه
|سعة البطارية
|3349 أمبير
|السماعات
|ستيريو
|الألوان المتوفرة
|الأسود، الأخضر، الأصفر، الأزرق، الوردي
|نظام التشغيل
|iOS 17
عيوب هاتف iPhone 15 برو
|العيوب
|التفاصيل
|منفذ سماعة الهاند فري
|لا يدعم منفذ 3.5 مم
|الرأس الخاصة بالشحن
|لا تأتي مع الهاتف
|قدرة الشحن
|لم يتم تطويرها إلى المستوى المطلوب
|شريحة الـ eSim
|غير منتشرة بشكل واسع حالياً
|معدل التحديث
|لا يتجاوز 60 هيرتز