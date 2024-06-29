كون فريقك لقتال الأعداء من خلال تحديث ببجي 3.3 PUBG MOBILE بالأسلحة الجديدة

تعتبر لعبة ببجي موبايل هي من أشهر الألعاب الإلكترونية التي تمكنت من جذب الأشخاص من كافة دول العالم، وتعمل اللعبة على إضافة تحسينات وتطويرات جديدة، حيث تم إصدار تحديثات جديدة لها، كي تمكن اللاعب من الحصول على تجربة اللعب الأفضل، وفيما يلي سنعرض لكم خطوات تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.3 على كافة الأجهزة لعام 2024م.

تحديث ببجي 3.3 PUBG MOBILE

تستطيع الحصول على التحديث الجديد لهذه اللعبة من خلال اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة بتحديث اللعبة على جوالك، وهذه الإرشادات جاءت كالتالي.

ينبغي عليك التوجه إلى متجر التطبيقات المثبت على هاتفك الجوال، فإذا كنت تمتلك هاتف أندرويد فيتم الانتقال إلى متجر جوجل بلاي، وإذا كنت تمتلك هاتف أيفون فيتم الانتقال إلى متجر آب ستور.

بعد ذلك يتم البحث عن اسم لعبة ببجي موبايل ويفضل البحث عن ببجي نيو ستيت كي تحصل على النسخة الحديثة من اللعبة

بعد ذلك يتم الضغط على مربع التحميل ثم الانتظار لفترة حتى يتم تحميل تحديث اللعبة بشكل سهل.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى قائمة التطبيقات الموجودة بهاتفك ثم فتح لعبة ببجي واتباع جميع التعليمات الموجودة باللعبة لإنشاء حساب جديد يخصك.

مزايا تحديث ببجي 3.3 PUBG MOBILE

يحتوي ذلك التحديث على الكثير من المميزات التي تعزز من تجربة اللعب، وتجعلها مشوقة ورائعة وهذه المميزات أبرزها التالي.