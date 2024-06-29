الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس moe-ye.net عبر موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات

يترقب العديد من الطلاب إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024، والتي من المتوقع أن تظهر في الأيام القليلة القادمة بعد اكتمال عملية تصحيح الإمتحانات في جميع أنحاء مدن اليمن، كما أكدت الوزارة أن نسب النجاح كانت مرتفعة هذا العام، وسوف نوضح من خلال هذا المقال خطوات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في كافة المحافظات اليمنية، حيث قامت الوزارة بتوفير عدة طرق للإطلاع على النتائج.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

يعيش طلاب الصف التاسع في اليمن حالة من القلق بانتظار إعلان نتائج الإمتحانات، حيث تأخرت ظهورها لأكثر من 30 يومًا بعد انتهاء امتحاناتهم في جميع المدن والمحافظات اليمنية في 12 مايو الماضي، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن عمليات المراجعة والتدقيق النهائية لإجابات الطلاب قيد الإنجاز حاليًا، ومن المتوقع أن يتم تحميل نتائج الصف التاسع لعام 2024 في اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وللاطلاع على الدرجات يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

النقر على رابط “نتائج الامتحانات”.

اختيار “نتائج التاسع 2024”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب لعرض النتيجة.

النقر على زر البحث لمشاهدة درجات المواد والمجموع النهائي للطالب.

نتائج الصف التاسع عبر sms

يوفر استخدام خدمة الرسائل النصية SMS لإستعلام نتائج الصف التاسع في اليمن وسيلة مباشرة وميسرة للطلاب وأولياء الأمور، حيث أكدت الوزارة من ضرورة هذه الخدمة لتخفيف الضغط على موقعها الإلكتروني الذي يتلقى حمولة كبيرة من الطلبات في فترة النتائج، وللإشتراك في الخدمة يكفي الإتصال بالرقم الثابت “161” وتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب، أو إرسال رسالة نصية إلى نفس الرقم، وعند صدور النتائج ستصل رسالة نصية تحتوي على درجات الطالب في كل مادة، مع تفاصيل شخصية مثل الإسم، رقم الجلوس، والعام الدراسي، بالإضافة إلى المعدل الكلي للسنة الدراسية.

رابط نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن

للحصول على نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 عبر موقع هيئة الإمتحانات العامة، يمكن اتباع الخطوات التالية: