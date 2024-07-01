“عيش التشويق والإثارة” تحميل لعبة GTA 5 مجانا Grand Theft Auto V وأهم الشفرات الجديدة للاعبين وكيفية استخدامها

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“عيش التشويق والإثارة” تحميل لعبة GTA 5 مجانا Grand Theft Auto V وأهم الشفرات الجديدة للاعبين وكيفية استخدامها
تحميل لعبة GTA 5 مجانا

تحميل لعبة GTA 5 مجانا Grand Theft Auto V واحدة من أكثر الألعاب شهرة وشعبية في عالم الألعاب، حيث تجمع بين الأكشن والمغامرة في عالم مفتوح يتيح للاعبين استكشاف مدينة لوس سانتوس وضواحيها، منذ إطلاقها، أصبحت GTA 5 محط اهتمام الملايين من اللاعبين حول العالم بفضل تفاصيلها الدقيقة وقصتها المثيرة وإمكانياتها الواسعة.

تحميل لعبة GTA 5 مجانا

يمكن لعشاق GTA 5 الآن تحميل اللعبة مجانًا من خلال بعض العروض الترويجية التي تقدمها متاجر الألعاب الرقمية، أو من خلال الموقع الرسمي للعبة، أو من خلال التالي:

    1. فتح متجر جوجل بلاي للاندرويد أو آب استور للايفون من قائمة التطبيقات على هاتفك.
    2. البحث عن اللعبة باستخدام شريط البحث في الجزء العلوي من المتجر لكتابة “جاتا 5” بدقة.
    3. تحديد اللعبة وابحث عن الإصدار الرسمي للعبة في نتائج البحث.
    4. تحميل اللعبة بالنقر على أيقونة اللعبة ثم اضغط على زر “تحميل”.
    5. انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تنزيل اللعبة وتثبيتها على هاتفك.

أهم الشفرات الجديدة للعبة GTA 5

توفر الشفرات في GTA 5 طريقة ممتعة وسريعة لتحسين تجربة اللعب، سواء كان ذلك للحصول على الأسلحة، أو المركبات، أو تغيير الطقس، إليك بعض الشفرات الجديدة والأكثر شيوعًا:

الشفرةالتأثير
PAINKILLERتجعل اللاعب لا يقهر لمدة 5 دقائق
TURTLEتعيد ملء الصحة والدروع بالكامل
CATCHMEتمنح اللاعب سرعة حركة عالية
FUGITIVEتزيد مستوى المطاردة (نجوم الشرطة) بمقدار نجمة واحدة
HOTHANDSتجعل ضربات اللاعب قوية جدًا، حيث تنفجر الأعداء عند اللكم
DEADEYEتبطئ الوقت أثناء التصويب بالسلاح
SKYDIVEتعطي اللاعب مظلة
SKYFALLتسقط اللاعب من السماء مباشرة
BUZZOFFتستدعي طائرة هليكوبتر هجومية
BANDITتستدعي دراجة BMX

شفرات لعبة GTA 5 الأكثر استخداما

الشفرةالتأثير
HESOYAMصحة وطاقة كاملة + درع حماية + 250,000 $
OSRBLHHالشرطة تلاحقك
ASNAEBالشرطة لا تلاحقك
AGENTCITYالجميع معه مسدسات
BURNINGDESIREرجال المطافئ في كل مكان
BUSTEDLIFEالشرطة في كل مكان
IMTOFULLسد جوع الشخصية في اللعبة
DIRTBIKEZمركبة Sanchez
GOONOUJموتوسيكل سباق PCG600
GROVELIFEعصابات حولك
GIVEMESOMELIFEصحة مكتملة
DEATHGUNإعطاء رشاش آلي
RLMJHSCالسيارات تسير على الماء
PAINTITBLACKسيارات سوداء
allcarsgoboomجميع السيارات تنفجر
CAINEMVHZCصحة كاملة بدون سقوط أو انفجار
IFIRSTDOZلا تلاحقك الشرطة نهائيًا
AGBDLCIDمركبة Monster
URKQSRKمركبة Stunt Plane
EEGCYXTمركبة Dozer
AMOMHRERمركبة Tanker Truck
AKJJYGLCمركبة Quad
OHDUDEمركبة Hunter
VKYPQCFنيترو في جميع سيارات التاكسي
OGXSDAGاحترام كامل Full respect
ZSOXFSQالجميع معه بازوكا قاذف صواريخ
BMTPWHRملابس وسيارات ريفية
SJMAHPEالجميع معه مسدسات
FVTMNBZسيارات الشوارع ريفية
THGLOJسيارات أقل في الشوارع
OUIQDMWإصابة الأهداف أثناء القيادة
WANRLTWذخيرة لا نهائية
MUNASEFتفعيل حالة أدرينالين
IOJUFZNجميع من في الشارع في حالة غضب
AEDUWNVاللاعب لا يجوع نهائيًا
IAVENJQلكمات قوية
LJSPQKالشرطة تلاحقك بأعلى مستوى ستة نجوم
AEZAKMIالشرطة لا تلاحقك أبدًا
YECGAAJetpack مظلة صاروخية
AIYPWZQPمظلة باراشوت
CVWKXAMالغطس تحت الماء بدون غرق ولا نفاذ للأوكسجين
BAGUVIXصحة كاملة – Full Health
LFGMHALقفزة كبيرة – Big Jump
CWJXUOCعاصفة رملية
MGHXYRMعاصفة رعدية
OFVIACلون السماء برتقالي
XJVSNAJدائمًا في منتصف الليل
BSXSGGCالسيارات تطير أمامك أثناء القيادة
COXEFGUجميع السيارات بها نيترو
KGGGDKPمركبة Vortex Hovercraft
JUMPJETطائرة Hydra
RIPAZHAشفرة تجعل السيارات تطير
GUSNHDEجميع سيارات الشارع سباق
BGKGTJHجميع سيارات الشارع رخيصة
BEKKNQVجميع النساء في كل مكان تلاحقك
AFPHULTLملابس نينجا
MROEMZHالعصابات تحتل الشوارع
MROEMZHعصابات في كل مكان
CIKGCGXحفلة على الشاطئ
BGLUAWMLجميع من في الشارع يطاردونك بالأسلحة
ASBHGRBوجود النجم الفيز Elvis في كل مكان
KVGYZQKتجعل الشخصية نحيلة
QWIOPKBتجعل الشخصية بعضلات كبيرة
BTCDBCBتجعل الشخصية سمينة زائدة الوزن
AFSNMSMWتجعل المراكب تطير
IOWDLACالإشارة سوداء اللون
LLQPFBNالإشارة وردية اللون
ZEIIVGجميع الإشارات خضراء
YLTEICZجميع السائقين يقودون بعنف
SZCMAWOتجعل الشخصية تنتحر
PGGOMOYتقود أفضل وأسرع السيارات
XICWMDتجعل السيارات تختفي
CPKTNWTتفجير جميع السيارات
RZHSUEWمركبة Caddy
UBHYZHQمركبة Trashmaster
KRIJEBRمركبة Stretch
AQTBCODXمركبة Romero
VPJTQWVمركبة Racecar
PDNEJOHمركبة Racecar
JQNTDMHمركبة Rancher
CQZIJMBمركبة Bloodring Banger
AIWPRTONمركبة Rhino
FOOOXFTالجميع معه أسلحة
BAGOWPGوضع مكافأة على من يقتلك

كيفية استخدام شفرات GTA 5

لتفعيل الشفرات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  1. لأجهزة الكمبيوتر (PC): اضغط على مفتاح (~) لفتح وحدة التحكم، ثم اكتب الشفرة المطلوبة واضغط على Enter.
  2. لأجهزة PlayStation: استخدم مجموعة الأزرار المرتبطة بكل شفرة كما هو موضح في أدلة الشفرات.
  3. لأجهزة Xbox: استخدم مجموعة الأزرار المحددة لكل شفرة كما هو موضح في أدلة الشفرات.

سواء كنت تبحث عن تحميل GTA 5 مجانا أو ترغب في تجربة الشفرات الجديدة لتحسين تجربتك في اللعبة، فإن الخيارات المتاحة تمنحك فرصًا متعددة للاستمتاع بهذه اللعبة الرائعة، لا تتردد في استكشاف العروض الترويجية والشفرات لتجربة أفضل في عالم لوس سانتوس المثير.

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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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