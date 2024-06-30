قدم لعيالك يلااا| تنسيق مدرسة مبارك كول+أقسام المدرسة وشروط القبول فيها

تنسيق مدرسة مبارك كول بعد ظهور النتائج للمرحلة الاعدادية يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول تنسيق مدرسة مبارك، وذلك لأنها من المدارس التي تعمل على تقديم تخصصات مختلفة وتجمع بين التعليم العملي والعلمي، لهذا السبب تجد عمليات التقديم على تلك المدرسة كثير جدا، ومن الجدير بالذكر أن مدرسة مبارك كول تعتبر من المدارس التي لها شأن كبير عندما يتم إنهاء الدراسة بها لأنها بمثابة مدرسة عملية أكثر من أنها علمية.

تنسيق مدارس مبارك كول

نتعرف في هذه الفقرة على تنسيق مدارس مبارك كول التي تكون على النحو التالي:

من المتوقع أن يكون قسم الملابس 190 درجة.

نجارة الأثاث 195 درجة.

تنسيق فني طباعة 200 درجة.

قسم التركيبات الكهربائية 215 درجة.

صيانة واصلاح المعدات الثقيلة 250 درجة.

بينما قسم الإلكترونيات الصناعية 240 درجة.

205 درجة لقسم الميكانيكا.

فني ماكينات بلاستيك 205 درجة.

قسم الصباغة وتجهيز المنسوجات 195 درجة وهي نفس تنسيق نجارة الأثاث.

شروط التقديم في تنسيق مدرسة مبارك كول 2024

لكل من يرغب بالتقديم في مدارس مبارك كول لابد أن يقوم بالامتثال للشروط التالية: