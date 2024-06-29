موعد مسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman الموسم السادس الحلقة 165 والقنوات الناقلة

يعتبر مسلسل “قيامة عثمان” من أبرز المسلسلات التركية التي تُعرض حالياً، ويجذب الكثير من المشاهدين بشغف كبير، حيث ينتظر الجمهور عرض الحلقة 165 بفارغ الصبر، خاصة بعد توقف العرض الأسبوع الماضي بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، ويعتبر الجميع متحمس لمعرفة ما سيحدث في الحلقة الجديدة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

يعد مسلسل “قيامة عثمان” من أبرز المسلسلات التركية التي تُعرض في الوقت الحالي، وقد حقق شعبية كبيرة بين الجماهير، سواء في العالم العربي أو خارجه، ويترقب العديد من المعجبين عرض الحلقة 165 وتعد بأحداث مشوقة جداً، ويمكنك متابعة “قيامة عثمان” مترجماً إلى اللغة العربية عبر تردد قناة الفجر الجزائرية، التي تُقدم الحلقات بصوت وصورة واضحة لتتمتع بتجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

مسلسل “قيامة عثمان” الحلقة 165 يتم عرضها في مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث يتزايد البحث عنها بشكل كبير عبر محركات البحث مثل جوجل، لكن تم الإعلان عن انتهاء الموسم الحالي من المسلسل عبر الصفحة الرسمية للقناة الناقلة، وكان الجميع في انتظار استئناف عرض الحلقات الجديدة من “قيامة عثمان”، لكن الإعلان الرسمي أكد أن الموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، بعد الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ترددقناة ATV التركية

القمر الصناعي: ترك سات.

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة اليرموك

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

أحداث مسلسل عثمان

يحظى مسلسل “قيامة عثمان” بشعبية كبيرة واسعة الإنتشار، حيث ينتظر الجمهور بشغف عرض الحلقة 165 من الموسم السادس، هذا المسلسل التاريخي البارز قد حقق نجاحًا كبيرًا على مدى خمس سنوات، وأصبح من أبرز الأعمال التي تجذب الإنتباه عالميًا، ويرجع هذا النجاح إلى أحداثه الملحمية، مثل وفاة يعقوب وزواج أورهان بـ هولفيرا، بالإضافة إلى المواجهات المستمرة مع البيزنطيين ومحاولاتهم الفاشلة لإسقاط الدولة العثمانية، والتي تبرز شخصية عثمان بشكل بارز.