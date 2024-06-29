رابط تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر عبر anem.dz.. المستندات والشروط المطلوبة

تحرص الوكالة الوطنية للتشغيل إلى مساندة ودعم الشباب لذا أعلنت إنه سيتم تجديد منحة البطالة 2024، وذلك بهدف توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، مما يؤدي إلى تحسين المستوى الإقتصادي والمعيشي لهم، وعيش حياة كريمة وتغطية كافة متطلبات الحياة، إذ تعتمد المبادرة على تقديم الدعم المالي للشباب، لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تلبية احتياجات ومتطلبات الأسرة وعدم الشعور بالعجز وقلة الحيلة.

تجديد منحة البطالة 2024

يمكن للشباب الراغبين في الحصول على دعم المنحة تتبع خطوات معينة للتسجيل، والخطوات هي:-

في البداية لابد من الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح منها رقم الهوية الوطنية للمستفيد ورقم التسجيل.

لابد من التأكد من صحة المعلومات.

ثم النقر على كلمة التالي.

قم بمراجعة البيانات المدخلة.

أخيراً عليك النقر على تجديد المنحة.

المستندات المطلوبة للتجديد

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل بعض المستندات والملفات المطلوبة عند تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر، ومن هذه المستندات:-

لابد من إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

رفع كافة شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة.

تقديم ما يثبت أن المستفيد لا يملك دخل شهري ثابت.

رفع شهادة تعليم موثوقة ورسمية من مؤسسة خاصة.

شروط المنحة

حددت الحكومة الجزائرية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على هذه المنحة، فلا يمكن حصوله عليها بدون توافر هذه الشروط:-