متخليش حد يضحك عليك بكرة!! اسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 + حصة الفرد من الزيت والسكر تبعًا للوزارة

يبحث الكثير من المواطنين عن اسعار السلع التموينية وذلك حيث تستعد وزارة التموين لصرف الدعم من السلع الأساسية المقررة الخاصة بشهر يوليو 2024، والتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن بواقع 21 مليون بطاقة ويتم توفير كافة الأصناف التي تضخها الدولة ضمن مقررات الدعم، حيث يصل قيمة السلع إلى نحو 4 مليارات جنيه شهريا، ونستعرض معكم خلال فقرات المقال اسعار السلع الأساسية لشهر يوليو فتابعوا معنا.

نصيب الفرد من التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن السلع الغذائية متوفرة داخل المخازن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وأشار إلى جهود الدولة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأصناف المدعمة لتلبية احتياجات المواطنين، وصرح بأنه يتم ضخ نحو 4 آلاف طن سكر و 3 آلاف طن من الزيت وألف طن من المكرونة يوميا وغيرها من المنتجات التي يحتاجها المواطن، وقد نفي ما تردد حول زيادة قيمة الدعم إلى 100 جنيه على مواقع التواصل الاجتماعي وأن قيمة الدعم التي تصل للمواطن كما هي 50 جنيها.

وحددت وزارة التموين نصيب الفرد من السلع الأساسية وتتمثل فيما يلي:

صرف كيلو واحد من السكر المعبأ للفرد وبحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.

صرف زجاجة زيت للفرد وبحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة الواحدة.

اسعار السلع التموينية شهر يوليو 2024

أكدت وزارة التموين على ثبات اسعار السلع التموينية الخاصة بشهر يوليو 2024 مع توافر مخزون استراتيجي من السلع في مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتتضمن قائمة التموين نحو 31 صنفا من السلع الاساسية والحرة وتتمثل الأسعار كما يلي: