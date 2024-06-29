“مُفعّــل” رابط نتائج التاسع اليمن 2024 صنعاء وعموم المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم moe-ye.net

الشغل الشاغل لطلاب التعليم المتوسط وأولياء أمورهم في الوقت الحالي هو رابط نتائج التاسع اليمن 2024، الذي من خلاله سيتمكنوا من الاستعلام عن النتائج فور ظهورها والإعلان عنها من جانب وزارة التربية والتعليم، والنتيجة ستظهر قريبًا جدًا بل تفصلنا بينها عدد من الساعات قليلة، وطمأنت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بأن نسبة النجاح هذا العالم عالية مقارنة بالأعوام السابقة وذلك ما جعل الطلبة يتحمسون بشكل أكبر لمعرفة درجاتهم لما في هذه المرحلة من أهمية كبيرة.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024

من خلال رابط نتائج التاسع اليمن 2024 الذي حددته وزارة التربية والتعليم اليمنية سيتم الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس فقط وذلك لجميع المحافظات، صنعاء – تعز – حضرموت، وغيرها، وإليكم الخطوات بالتفصيل:-

ادخل على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم في اليمن .

. أو النقر على موقع الإدارة العامة للاختبارات .

. بعد ذلك سجل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على “نتائج الامتحانات”.

حدد النتائج الخاصة بالصف التاسع.

سجل العام الدراسي 2024/2023.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على كلمة “البحث” لتظهر أمامك درجات الطالب في كل مادة والمجموع الذي حصل عليه الطالب.

كما أن هناك طريقة أبسط يمكنك من خلالها الاستعلام عن النتائج قبل ظهورها ألا وهي الاتصال اليوم السبت 29 جوان/يونيو 2024 على رقم (161) من أي هاتف ثابت أو يمن فورجي، وبعدها سيتم الرد عليك من خلال رسالة نصية أخرى بها الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة بالإضافة إلى المجموع الكلي ونسبة النجاح.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء

بعدما أدرجنا لك رابط نتائج التاسع اليمن 2024 نعلمك بموعد ظهور النتيجة؛ فالنتيجة الآن في مرحلة رصد الدرجات وتجميعها لرفعها على الموقع، وستظهر النتيجة غدًا وسيتم الإعلان عن الطلاب الأوائل بالإضافة إلى نسب النجاح هذا العام، وتبقت ساعات قليلة ليتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتيجة وحينها يمكنك أن تدخل على الرابط الذي أدرجناه وتتبع الخطوات لتستعلم عن نتيجتك.