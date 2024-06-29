جدول تخفيف الاحمال في مصر وسيصل قطع الكهرباء لـ 3 ساعات في بعض المناطق

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إعلان عام بشأن تخفيف الاحمال في مصر حيث أنه سيتم تمديد فترة انقطاع الكهرباء لمدة ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومن بداية الأسبوع المقبل، ستصبح مدة قطع الكهرباء ساعتين فقط وتستمر حتى الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بينما سيتوقف قطع الكهرباء نهائيا بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو، من المتوقع أن تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي بنهاية هذا العام 2024، حيث أعلنت شركة الكهرباء المصرية عن الجدول الجديد لتخفيف الأحمال ، الذي يبدأ من تمام الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 8 المغرب.

ما هي أسباب تخفيف الاحمال في مصر

أوضحت وزارة الكهرباء في مصر الأسباب التي أدت إلى زيادة فترات تخفيف الاحمال في مصر، وهي كما يلي:

زيادة استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين بسبب تشغيل المكيفات الكهربائية بسبب الطقس مرتفع الحرارة.

نقص كمية الوقود الموردة للمحطات المتعهدة بتوليد الكهرباء.

سرقة الكهرباء من خلال بعض المواطنين وهذا أدى إلى زيادة الأعباء.

عدم زيادة سعر الكهرباء من قبل الوزارة وهذه من أكبر أسباب الانقطاع.

توقف أحد حقول الغاز في الدول التي تجاور دولتنا عن العمل حوالي 12 ساعة.

استهلاك حوالي 36 جيجا من الكهرباء بسبب الارتفاع الهائل في درجة الحرارة.

توقف مصر عن تصدير الكهرباء لمدة وصلت إلى 3 سنوات وهذا يرجع إلى الاستهلاك الزائد.

عدم توافر الوقود بشكل كبير في الحقول والمازوت.

ما هو الموعد النهائي لانتهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر

أعلن مصطفى مدبولي أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، ستعود سياسة قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا حتى نهاية الأسبوع الثالث من يوليو، بعد ذلك ستتوقف عمليات تخفيف الاحمال في مصر بشكل كامل خلال فصل الصيف، سواء في المنازل أو المنشآت، وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى إنهاء انقطاع الكهرباء بحلول نهاية عام 2024.

كما أضاف مدبولي أن وزير البترول المصري قدم له تقرير بشأن زيادة احتياطات المازوت تحسبا لارتفاع درجات الحرارة، بناء على ذلك طلب من الوزير استيراد 300 ألف طن إضافية من المازوت بتكلفة 180 مليون دولار، وتمت الموافقة الفورية على الطلب، مع توجيه وزير المالية بتوفير الأموال اللازمة، وأوضح رئيس الوزراء أن وصول هذه الكميات سيبدأ الأسبوع المقبل، لكن استكمال الاستيراد سيستغرق وقت كبير حتى يمكن إنهاء مشكلة قطع الكهرباء في مصر بشكل كامل.