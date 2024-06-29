شوف نتيجتك .. الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 عبر وزارة التربية والتعليم اليمنية والإدارة العامة للاختبارات

ينتظر جميع الطلاب في دولة اليمن الإعلان عن نتائج الصف التاسع، وينتظرون تلك النتائج بفارغ الصبر؛ لذلك قامت الوزارة بالإعلان عن الطريقة التي يجب اتباعها للاستعلام عن تلك النتائج؛ ووضحت بأن يمكن الإستعلام عن النتائج عن طريق استخدام ذلك الرقم فقط وهو 161، حيث يجب على الطلاب في تلك الحالة إرسال رسالة نصية يكون محتواها رقم الجلوس الخاص بهم على ذلك الرقم، وسوف يتم إرسال النتيجة لكم فور إعلانها.

نتائج التاسع في اليمن 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أن يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال موقعها الرسمي، ويمكن أيضًا الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم الذي قمنا بتوفيره لكم في السطور القادمة، كما أنه يوجد طريقة ثالثة للاستعلام وهي تكون من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات، وجميع تلك الطرق لتسهيل الأمر على الطلاب ولكي يستطيعوا الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة دون مواجهة أدني مشكلة، ووضحت بأن عملية تصحيح الأوراق ما زالت مستمرة حتى الآن.

الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث يجب عليهم الدخول على ذلك الموقع والاختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية، ثم الاختيار من القائمة نتائج الطلاب، عليهم بعد ذلك أن يقوموا باختيار نتائج الصف التاسع للعام الدراسي 2024، ثم الضغط على نتيجة الدور الأول وكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح، ثم على الطلاب أن يقوموا بالضغط على الاستعلام عن النتيجة.

موقع الإدارة العامة للاختبارات نتائج التاسع 2024

يستطيع جميع الطلاب في دولة اليمن الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي: