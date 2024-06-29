ابعت لأهلك وفرحهم .. بطاقة تهنئة العام الهجري الجديد 1446 المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح الموعد

يهتم كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم بتهنئة أقاربهم وأصدقائهم بالعام الهجري الجديد بشكل عام، ومع اقتراب موعد قدوم العام الهجري الجديد 1446، قد بدأوا بالفعل بالبحث عن بطاقات وعبارات ورسائل تهنئة حيث أن بداية العام الهجري من المناسبات الدينية الهامة لدى المسلمين، وذلك لأنها خاصة بذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي ذهب فيها رسول الله وصاحبه أبو بكر إلى يثرب، وهي المدينة المنورة حاليًا.

رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1446 قصيرة

أصبح بيننا وبين العام الهجري الجديد بضعة أيام فقط، ولذلك يبحث كافة المسلمين عن رسائل يمكنهم من خلالها تهنئة بعضهم البعض بالعام الهجري الجديد 1446، وهي:

كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.

في ذكرى هجرة الرسول الكريم أهنئكم وأبارك لكم مطلع العام الهجري الجديد.

جعل الله العام الهجري الجديد عامًا تتحقق فيه الأمنيات وتستجاب فيه الدعوات.

أدعو الله أن يجعل العام الهجرى الجديد بداية الفرح والتوفيق وختام لكل ألم وحزن.

مع حلول العام الهجري الجديد أتمنى من الله أن يجعله عام خير وسعادة وبركة.

كل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1446

أما في حال لم تكن تبحث عن رسائل قصيرة من أجل العائلة والأصدقاء لتهنئتهم بالعام الهجري الجديد 1446، إنما تبحث عن عبارات فسيكون التالي مفيد لك:

ها هو العام الهجري الجديد يقبل على الأمة الإسلامية حاملًا معه مواسم الطاعات والعبادات التي ننتظرها كل عام، كل عام وأنتم بخير وجعل الله أعمالكم وطاعاتكم مقبولة.

مع دخول العام الهجري الجديد أتمنى أن يكون دخوله سعادة وخيرًا عليك وأن يكون لك فيه من الرزق والبركة الشيء الوفير.

كل عام وأنت بخير بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة أعادها الله عليك وعلى العائلة الكريمة بكل خير وعافية.

في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة يسرني أن أهنئكم بالعام الهجري الجديد وأن أدعو الله لي ولكم بقبول الطاعات واستجابة الدعوات.

بوستات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1446

بالنسبة للمسلمين الذين يبحثون عن بعض بوستات التهنئة بالعام الهجري الجديد 1446، من أجل نشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، فسيكون عليهم الاختيار من التالي: