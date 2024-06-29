أقوى إشارة بث تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة فائقة

نتابع معكم تردد قناة وناسة الجديد 2024 فقد استطاعت قناة وناسة خلال فترة قصيرة أن تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط، ذلك بسبب محتواها المميز الذي يستهدف فئة الأطفال من خلال تقديم البرامج الكرتونية والأغاني المتنوعة سواء الترفيهية أو التعليمية، إذ تحث القناة على تشجيع الصغار لفعل السلوكيات الإيجابية وتجنب الأفعال السيئة، كما يتم الإستعانة بالشخصيات الكرتونية حتى يحب الصغار محتوى القناة ولا يملون منه.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

على الرغم من ظهور قناة وناسة منذ سنوات قليلة إلا أنها حازت على إعجاب الكثير من الأطفال في الوطن العربي، واشتهرت بالأناشيد التي تقدمها على مدار اليوم، كما تتميز القناة بأنها لا تعرض فواصل إعلانية بل إن محتواها متواصل على مدار الساعة، كما تحرص على عدم عرض أي برامج قد تضر بالثقافة الإسلامية والعربية وعادات وتقاليد المجتمع العربي، لذلك فهي من أبرز قنوات الأطفال، فيما يلي نوضح لكم تردد القناة الجديد عبر الأقمار الصناعية

على القمر الصناعي النايل سات

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

التردد: 11430.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

على القمر الصناعي عرب سات

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

التردد:11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

ضبط تردد قناة وناسه 2024

تزامنًا مع تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024 ازدادت معدلات البحث حول كيفية ضبطه للاستمتاع بمحتواها المميز، في إطار ذلك وفرنا لكم خلال النقاط التالية خطوات ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر:-