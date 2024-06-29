شاومينج يتداول الامتحانات عبر تليجرام!! حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

تزداد التساؤلات بين طلاب الصف الثالث الثانوي على حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة ،2024 تزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل أعلنت وزارة التربية والتعليم، بعد أدى الطلاب بعض المواد وسط العديد من الأخبار حول وجود تسريبات الامتحانات الأمر الذي أثار جدل على الكثير من المواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت بعض المواقع حول تسريب امتحان الفيزياء الذي يوافق يوم السبت 29 من شهر يونيو، سوف نوضح من خلال السطور التالية على حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة .2024
حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024
كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه هذه الأخبار لا صحة لها هي إشاعات تثير الجدل بين طلاب الثانوية العامة وهذه الأخبار كاذبة ما يتم تداوله صور امتحانات السنوات السابقة اختبارات الثانوية العامة تم تأمينها بشكل دقيق حتى لا يكون أي مجال للغش وتسريب الإمتحانات وكما أوضح الدكتور رضا حجازي عدم التعامل مع هذه الصفحات إسم شاومينج الذي انتشر خلال السنوات الماضية.
جدول امتحانات الثانويه العامه 2024
يريد الكثير معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة لمعرفة جدول عليك اتباع التالي:
- يوم السبت 29 من شهر يونيو الفيزياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة والتاريخ الأدبي.
- يوم الثلاثاء 2 يوليو اللغه الانجليزيه الأولى.
- يوم السبت 6 يوليو الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضه وجغرافيا لادبي.
- يوم الأربعاء 10 يوليو جيولوجيا لطلاب علمي علوم وعلم النفس والاجتماع لطلاب ادبي وجبر وهندسة فراغية لعلمي رياضة.
- وبعد الانتهاء من الامتحانات بشكل نهائي يمكن لوزارة التعليم في مصر أن توضح عن موعد نزول النتائج.