شاومينج يتداول الامتحانات عبر تليجرام!! حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

تزداد التساؤلات بين طلاب الصف الثالث الثانوي على حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة ،2024 تزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل أعلنت وزارة التربية والتعليم، بعد أدى الطلاب بعض المواد وسط العديد من الأخبار حول وجود تسريبات الامتحانات الأمر الذي أثار جدل على الكثير من المواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت بعض المواقع حول تسريب امتحان الفيزياء الذي يوافق يوم السبت 29 من شهر يونيو، سوف نوضح من خلال السطور التالية على حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة .2024

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه هذه الأخبار لا صحة لها هي إشاعات تثير الجدل بين طلاب الثانوية العامة وهذه الأخبار كاذبة ما يتم تداوله صور امتحانات السنوات السابقة اختبارات الثانوية العامة تم تأمينها بشكل دقيق حتى لا يكون أي مجال للغش وتسريب الإمتحانات وكما أوضح الدكتور رضا حجازي عدم التعامل مع هذه الصفحات إسم شاومينج الذي انتشر خلال السنوات الماضية.

جدول امتحانات الثانويه العامه 2024

يريد الكثير معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة لمعرفة جدول عليك اتباع التالي: