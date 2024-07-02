طريقة عمل بان كيك الشوفان بالموز للدايت طعم حكاية لذيذه وصحية

يعتبر بان كيك الشوفان بالموز من الوصفات الغذائية التي تتضمن الكثير من العناصر الأساسية والهامة لجسم الإنسان، مثل البروتين والألياف والفيتامينات، حيث يقبل عليها الكثير من الأشخاص خاصة المتبعين حمية غذائية لخسارة الوزن، وقد أثبتت عدة أبحاث أن الشوفان من المكونات التي تسهم بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما أنه ذو تأثير إيجابي على مستوى ضغط الدم مما يسهم في الوقاية من أمراض القلب.

بان كيك الشوفان بالموز

وصفة البان كيك من الوصفات المثالية لك شخص مقبل على نظام غذائي لتخفيض الوزن، حيث يمكن إعدادها يوميًا لإفطار شهي ومشبع ليوم كامل، على أن يتم تحضيرها من خلال المكونات التالية:-

واحد كوب ونصف من الشوفان.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ثمرة موز.

واحد ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

2 بيض.

طريقة التحضير

مكونات بان كيك الشوفان بالموز السابق ذكرها مناسبة لـ 14 شخص، حيث تحقق فقط 64 سعرة حرارية، أما عن الخطوات الخاصة بالتحضير فهي على النحو التالي:-