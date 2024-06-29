طريقة عمل بهارات الحواوشي على اصولها في المنزل بأسرار العطارين والحصول علي ألذ طعم

الحواوشي هو من الأكلات الشعبية المصرية واسعة الانتشار وهو موجود في البلاد العربية ولكن يطلق عليه العرايس، ويفضل الكثيرون الحواوشي نظرا لطعمه المقرمش وبهاراته اللذيذة، سواء أتم تحضيره في المنزل أو في أي مطعم، وهو وجبة خفيفة وسهلة الأكل، كما أنها سهلة التحضير ومن الأمور الفارقة في طعم الحواوشي ومذاقه الأصلي هي البهارات؛ لذا عليك معرفة طريقة بهارات الحواوشي حتى تتمكني من صنعه بأفضل صورة ممكنة.

طريقة بهارات الحواوشي

المكونات كالآتي:

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كبابة صيني.

ربع ملعقة صغيرة حبهان أو هيل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

طريقة تحضير بهارات الحواوشي

للحصول على بهارات الحواوشي اللذيذة اتبعي الخطوات التالية:

في وعاء نضع الفلفل الأسود والكزبرة الجافة والقرفة والقرنفل والحبهان والكبابة الصيني والبابريكا والكمون.

تطحن التوابل كلها في مطحنة البهارات.

هذه الكمية تكفي لنصف كيلو لحمة مفرومة أو نصف كيلو فراخ مفروم.

طريقة عمل الحواوشي

مكونات الحواوشي هي:

كيلو لحمة مفرومة تحتوي على نسبة دهون.

كيلو بصل.

سبع فصوص ثوم.

بهارات الحواوشي.

نصف كيلو فلفل احمر.

نصف كيلو فلفل اخضر.

كيس بيكنج بودر.

خبز نصف سوى.

طريقة تحضير الحواوشي

الخطوات بسيطة ولكنها تحتاج بعض الوقت وهي كالتالي: