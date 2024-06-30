هنغير الساعة 60 دقيقة ولا هيتنفذ تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 10 بالليل الحكومة بتقولك الكلام النهائي

تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 10 أثار الكثير من ردود الأفعال واستياء العديدين منه كذلك، فقد أوضحوا أن الكهرباء تظل منقطعة من الساعة الثالثة إلى الثامنة مساءً، والوقت المتبقي لديهم للشراء والتسوق يكون بعد الساعة 8، ومع قرار إغلاق المحلات بالساعة العاشرة فإن الوقت الذي سيتم الشراء به سيكون وقتًا قليلًا وغير كافيًا؛ وهو ما آثار استياء الكثيرين وبحثهم عن الموعد الذي سيبدأ به تطبيق هذا القرار وجدول المواعيد وما جاء بصدده، وهو ما سنعرفك عليه بسطور هذا المقال.

تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 10

حسب ما قامت الحكومة بالإعلان عنه فإنه قد تقرر إغلاق كافة المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً بكل أرجاء الجمهورية، وذلك من بداية الشهر القادم (يوليو)، ويشمل قرار إغلاق المحلات كافة المحال التجارية (المنفردة بالشوارع والطرق والمولات)، وقد أوضحت كذلك بأن هذا القرار لا يشمل السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، ولكن سيتم إغلاقهم في الساعة الواحدة صباحًا، وسيعلن وزير التنمية المحلية اللواء الموقر هشام آمنة صيغة القرار التنفيذية، ويتم في الوقت الحالي تطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحال حسب القرار الخاص باللجنة العليا لترخيص المحال العامة، ويتم فتح المولات والمحلات التجارية كل يوم بداية من الساعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة مساءً بالصيف، ويزيد التوقيت في يوم الخميس والجمعة والعطلات الرسمية ليتم إغلاقها في الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

جدول مواعيد إغلاق المولات التجارية

يتم فتح الكافيهات والمطاعم بما فيهم المتواجدة داخل المولات التجارية بشكل يومي من 5 صباحًا إلى الساعة الواحدة صباحًا صيفًا؛ وفيما يلي نوضح لك الجدول الخاص بإغلاق المولات التجارية حسب التوقيت الجديد على النحو التالي: