عبر أبشر نقل كفالة عاملة منزلية فلبينية بالسعودية 1446 بدون موافقة الكفيل وكم الرسوم؟

تعد خدمة استقدام العمالة المنزلية من كافة أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية أحد أكثر الخدمات انتشارًا في السعودية، حيث أن هناك العديد من الأسر السعودية الذين يريدون أن يحصلوا على عاملة منزلية وخاصة من دولة الفلبين، لأن العمال الفلبينيين يكونوا ذو خبرة في هذه الوظيفة، ولكن هناك بعض الحالات التي تمنع نقل كفالة عاملة منزلية فلبينية بالسعودية لعام 1446، وهذه الحالات معلن عنها بالفعل من قبل الجهات المسؤولة السعودية.

كيفية نقل كفالة عاملة منزلية فلبينية بالسعودية 1446 عبر أبشر

حين ترغب في نقل كفالة عاملة منزلية فلبينية بالسعودية لعام 1446، سيكون عليك القيام ببعض الإجراءات، حتى تتأكد من أنك قمت بالنقل، وهذه الإجراءات هي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة أبشر

قم بالضغط على أيقونة خدمة الجوازات، وبعدها أيقونة نقل الخدمات.

قم بتحديد العاملة المنزلية التي تريد كفالتها.

قم بإدخال كافة البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع.

وبعد قراءة الأحكام والشروط، قم بالضغط على أيقونة الموافقة.

حينها سيتم نقل كفالة عاملة منزلية.

رسوم نقل كفالة عاملة منزلية فلبينية 1446 السعودية

تختلف رسوم نقل كفالة عاملة منزلية فلبينية بالسعودية على حسب عدد المرة التي قمت فيها بالنقل، حيث أن حين تقوم بالنقل لأول مرة عبر موقع أبشر سيكون عليك دفع 2000 ريال سعودي، أما في حال قمت بنقل الكفالة لمرة ثانية سيكون عليك دفع 4000 ريال سعودي، أما بالنسبة للمرة الثالثة فحينها سيكون عليك دفع 6000 ريال سعودي، ويتم الدفع عبر موقع أبشر حين تقوم بالنقل.

حالات منع نقل كفالة عاملة منزلية فلبينية بالسعودية 1446

هناك بعض الحالات التي سوف يتم وقف طلب نقل كفالة عاملة منزلية فلبينية بالسعودية لعام 1445 في حال توفرت لدى العاملة، وهذه الحالات هي: