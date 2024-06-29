“عالم التشويق📲🔥🔥” تحميل لعبة GTA 5 الأصلية للأندرويد “جميع الشفرات” ألعب كالمحترف واكسب الاعداء

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“عالم التشويق📲🔥🔥” تحميل لعبة GTA 5 الأصلية للأندرويد “جميع الشفرات” ألعب كالمحترف واكسب الاعداء
تحميل لعبة GTA 5 الأصلية للأندرويد

تعد لعبة GTA 5 واحدة من أكثر الألعاب بحثًا على محرك جوجل، خاصة تحميل لعبة GTA 5 الأصلية للأندرويد حيث تعتبر هذه اللعبة من أفضل إصدارات سلسلة GTA، قامت شركة روكستار المطورة بإضافة تأثيرات حديثة وقصص مشوقة مليئة بالإثارة في النسخة الحديثة، تدور قصة اللعبة حول رجل أمريكي يعيش في ظروف صعبة، مما يدفعه للعمل في عالم الجريمة والفساد لكسب المال، وتبدأ اللعبة من هذه اللحظة بمزيج من التشويق والمتعة.

خطوات تحميل GTA 5 الأصلية للأندرويد

لتحميل لعبة GTA 5 الأصلية للأندرويد بكل سهولة يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

  1. فتح متجر جوجل بلاي من قائمة التطبيقات على هاتفك.
  2. البحث عن اللعبة باستخدام شريط البحث في الجزء العلوي من المتجر لكتابة “جاتا 5” بدقة.
  3. تحديد اللعبة وابحث عن الإصدار الرسمي للعبة في نتائج البحث.
  4. تحميل اللعبة بالنقر على أيقونة اللعبة ثم اضغط على زر “تحميل”.
  5. انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تنزيل اللعبة وتثبيتها على هاتفك.

خطوات تحميل لعبة GTA 5 على الآيفون

يمكن أيضًا تحميل لعبة GTA 5 للآيفون من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. افتح متجر التطبيقات على جهاز الآيفون الخاص بك.
  2. تأكد من أن جهازك متصل بشبكة الإنترنت.
  3. اكتب كلمة “جاتا GTA 5” في شريط البحث.
  4. اختر الإصدار الأصلي للعبة من بين النتائج الظاهرة.
  5. انقر على خيار “تحميل” أو “تثبيت” لتبدأ عملية التنزيل فورًا.

ميزات لعبة GTA 5 للأندرويد والآيفون

تتميز النسخة الحديثة من لعبة GTA 5 بالعديد من الميزات التي تجعلها تبرز عن الإصدارات السابقة:

  • جرافيكس محسن ورسومات عالية الجودة وتفاصيل دقيقة.
  • قصص مشوقة ومهام وقصص جديدة تضيف المزيد من الإثارة.
  • عالم مفتوح وإمكانية استكشاف مدينة واسعة مليئة بالأنشطة والأحداث.
  • تحكم سلس وواجهة مستخدم محسنة للتحكم السهل على الأجهزة المحمولة.

جميع الشفرات لعبة GTA 5 للاعب

الشفرةجهاز الكمبيوتربلاي ستيشن PCاكس بوكس xBoxعن طريق هاتف اللعبة
شفرة المشي سكرانLIQUORTriangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, LeftY, Right, Right, Left, Right, X, B, Left1-999-547867
شفرة زيادة سرعة الركض للحد الأقصىCATCHMETRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUAREY, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X1-999-228-8463
شفرة السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحرGOTGILLSLEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHTLEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT1-999-468-44557
شفرة تغيير الجاذبيةFLOATERLeft, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, LeftLeft, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left1-999-356-2837
شفرة تغيير الطقسMAKEITRAINR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SquareRT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X1-999-625-348-7246
شفرة القفز بالمظلة من على جبل أو من على طائرة أو أي مرتفعSKYDIVELEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB1-999-759-3483
شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص – شفرة الموت gta 5PAINKILLERRIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLERIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y1-999-724-654-5537
شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لكLAWYERUPR1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFTRB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT1-999-5299-3787
شفرة رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لكFUGITIVER1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHTRB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT1-999-3844-8483
شفرة الحصول على صحة ودرع كاملينTURTLECIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB1-999-887-853
شفرة اعادة شحن القدرة الخاصة

 

POWERUPX, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, XA, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A1-999-769-3787
شفرة تقليل الإحتكاك

 

SNOWDAYTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB1-999-766-9329
شفرة GTA V للسقوط الحر

 

SKYFALLL1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHTLB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT1-999-759-3255
شفرة GTA V لتحسين التصويب

 

DEADEYESQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, XX, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A1-999-332-3393
شفرة تبطئ الوقت

 

SLOWMOTriangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1Y, Left, Right, Right, X, RT, RB1-999-756-966
شفرة القفز العالي

 

HOPTOITL2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, XLeft, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT1-999-467-8648
شفرة لجعل قبضة يدك متفجرة

 

HOTHANDSRIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT1-999-4684-2637
شفرة اطلاق رصاصات مشتعلة من كل أسلحتك

 

INCENDIARYL1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB1-999-462-363-4279
شفرة اطلاق رصاصات متفجرة من أسلحتك

 

HIGHEXRight, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB1-999-444-439
شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملةTOOLUPTRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB1-999-8665-87
شفرة اظهار BMX BikeBANDITLeft, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT1-999-226-348
شفرة الهيليكوبتر Buzzard HelicopterBUZZOFFO, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, TriangleB, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y1-999-289-9633
شفرة سيارة Caddy VehicleHOLEIN1O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, XB, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A1-999-4653-461
شفرة سيارة Comet VehicleCOMETR1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB1-999-266-38
شفرة الطائرة gta v Duster PlaneFLYSPRAYRight, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB1-999-359-77729
شفرة سيارة القمامةTRASHEDCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right1-999-872-7433
شفرة سيارة Rapid GT VehicleRAPIDGTR2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT1-999-727-4348
شفرة الدراجة البخارية Shitzu PCJ 600ROCKETR1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1 RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB1-999-762-538
شفرة الليموزين Stretch Limo VehicleVINEWOODR2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, RightRT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right1-999-846-39663
شفرة الطائرة gta v Stunt PlaneBARNSTORMO, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, TriangleB, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y1-999-227-678-676
شفرة طائرة Dodo AirplaneEXTINCT1-999-398-46281-999-398-46281-999-398-4628
شفرة سيارة Duke O’Death CarDEATHCAR1-999-332-842271-999-332-842271-999-332-84227
شفرة الغواصة Kraken SubBUBBLES1-999-282-25371-999-282-25371-999-282-2537

تعتبر لعبة GTA 5 واحدة من الألعاب الرائدة التي تلامس الواقع بشكل كبير، مما يجعلها تجربة فريدة لمحبي ألعاب الأكشن والمغامرات، يمكن الآن الاستمتاع بها بسهولة على أجهزة الأندرويد والآيفون باتباع الخطوات المذكورة أعلاه.

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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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